1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarlasında bulmuştu, 68 bin dolar teklif geldi

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz'ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulup, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk 'gök taşı', Çorum Müzesi'nde sergilenecek. Müzede, 1 ay süreyle gecici olarak sergilenecek taşı, görmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Yılmaz, "Taşa, talepler geliyor. En son Rusya'dan 68 bin Dolar teklif edildi. 15 Ocak itibariyle gök taşı 1 ay süreyle müzede sergilenecek. Ardından taşı geri alıp, bankada muhafaza edeceğiz" dedi.
 14 Ocak 2020 19:34
Yazdır
Tarlasında bulmuştu, 68 bin dolar teklif geldi

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz'ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulup, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk 'gök taşı', Çorum Müzesi'nde sergilenecek. Müzede, 1 ay süreyle gecici olarak sergilenecek taşı, görmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Yılmaz, "Taşa, talepler geliyor. En son Rusya'dan 68 bin Dolar teklif edildi. 15 Ocak itibariyle gök taşı 1 ay süreyle müzede sergilenecek. Ardından taşı geri alıp, bankada muhafaza edeceğiz" dedi.

Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz, 28 Nisan 2019'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı. Yılmaz, çok ağır olması nedeniyle taşı, yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın göktaşı olmasından şüphelenen Yılmaz, bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir 'gök taşı' olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.

'MÜZEDE SERGİLENECEK'

12 haneli Gerdekaya köyünde 'gök taşı'nın ilçenin yanı sıra kentte de merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri harekete geçip, Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti. Turizm müdürlüğü yetkilileri, 'gök taşı'nın Çorum Müzesi'nde sergilenmesi talebini Yılmaz'a iletti. Talebe olumlu cevap veren Yılmaz, muhafaza ettiği banka kasasından aldığı 'gök taşı'nı müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. 'Gök taşı'nın 15 Ocak itibariyle 1 ay süreyle Çorum Müzesi'nde sergileneceği, ardından da yeninden bir banka kasasına konulacağı belirtildi.

'68 BİN DOLAR TEKLİF GELDİ'

'Gök taşı'nın en az 4 bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini anlatan Mutlu Yılmaz, "Taşa baktığında normal bir taş gibi duruyor ama kaldırmaya çalıştığımda ne kadar ağır olduğunu görünce şüphelendim. Taştan bir parçayı makine ile kesip gönderdik. İçinin siyah ve parlak gri renkte olduğunu gördük. Hatta taşın kesilen parçaları hava ile temas ettikçe daha da kararıyor. Amerika'ya gönderdiğimiz parçasına yapılan incelemede gök taşı olduğu kesinleşti. İçinde 12 element bulunduğu bize söylendi. Özellikle yurt dışında göktaşı ile ilgilenen çok kişi var. Bizde 'gök taşı'nı satmak istiyoruz. Talepler geliyor. En son Rusya'dan 68 bin Dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz o yüzden kabul etmedik. Tabii ki amacımız değerini verecek bir alıcıya taşı satmak" dedi.

'MÜZE GÖREVLİLERİNE TESLİM ETTİK'

Mutlu Yılmaz, 'gök taşı'nın duyulması ile birlikte büyük bir merak konusu olduğunu da belirterek "Çok kişi arayıp gök taşını görmek istediğini söyledi. En son İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri müzede taşı sergilemek istediklerini söylediler. Öğrencilerin vatandaşların görmesi için bizde kabul ettik. Gök taşını müze yetkililerine teslim ettik. 15 Ocak'ta Çorum Müzesi'nde 1 ay süreyle sergilenecek. Ardından taşı, tekrar geri alacağız. İlimize muhakkak katkısı olacaktır" diye konuştu.

'BAŞKA 'GÖK TAŞI' İÇİN KÖYE GELİYORLAR'

Gerdekkaya köyü Muhtarı Gıyasettin Yılmaz ise 'gök taşı'nın duyulmasının ardından birçok kişinin köye gelip başka bir 'gök taşı' bulmak için detektörle arama yaptığını söyleyerek "Çok büyük bir ilgi oldu. Hem gök taşını görmek isteyenler oluyor hem de merak edip 'Acaba bizde bulabilir miyiz' diyerek aramaya gelenler oluyor. Köyümüz bir anda ilimizde gündem oldu. Gök taşı ile birlikte köyümüzde tanındı. Şimdi gök taşı müzede sergilenecek. Merak edenler göktaşını müzede görebilecekler" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte kuru ağaçlar sanat eserine dönüşüyor
14 Ocak 2020 19:30		 Samsun'da hastanede çıkan yangın hasara neden oldu
14 Ocak 2020 18:41
Çevre kirliliğini önlemek için köylerin çöpünü de belediye toplayacak
14 Ocak 2020 17:56		 Türkiye'nin en soğuk yeri - 27,3 derece ile Çaldıran
14 Ocak 2020 17:47
Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi
14 Ocak 2020 17:08		 Kilyos'ta kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı
14 Ocak 2020 16:45
İstanbul'da hava kirliliği değerleri üst seviyede
14 Ocak 2020 16:43		 Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı
14 Ocak 2020 16:10
Marmara Denizi'nde kirlilik uyarısı
13 Ocak 2020 23:14		 Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi
13 Ocak 2020 22:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:48 - FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis20:44 - Emekli öğretmen, yeniden öğrenci oldu20:39 - Aralarında muvazzafların da olduğu 18 şüpheli yakalandı20:34 - Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu20:28 - Diyanet açıkladı: TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi?20:22 - Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor20:18 - Seyir halindeyken okey oynayan şoför tepki topladı20:16 - Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim edilecek20:14 - Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi20:10 - Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası
20:06 - Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı başladı20:02 - Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı desteği20:00 - Devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye operasyon19:58 - TBMM'den, Sakine Cansız kitabı açıklaması19:56 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı19:52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı'nı kabul etti19:50 - Ankara'da milyonlarca bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi19:47 - 3 yolcunun öldüğü otobüsü kazası davası sanığına 11 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Köylere de bekçi geliyor
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.01.2020 türkiye vs almanya maçı 1
Dizilerle uyutulan toplum 1
kardeşleri karıştırmaları 1
ali tezel'in gözaltına alınması 1
islam slimani 2
reçel 4
iran'ın yolcu uçağını düşürmesi 1
yunus emre 1
Gösteriş tüketimi 1
hakan şükür'ün uber şoförü olması 2
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam