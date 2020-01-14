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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i kabul etti.
 14 Ocak 2020 19:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı'nı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i kabul etti.
Anadolu Ajansı
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