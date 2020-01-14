Devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye operasyon
|14 Ocak 2020 20:00
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İstanbul merkezli 10 ilde, erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak düzenleyip 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerden 5 ile 15 bin lira para alarak, devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. 106 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı vatandaşlar için erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak düzenleyerek 'engelli raporu' çıkarıp bu kişilerden 5 ile 15 bin lira arası para alan, devleti zarara uğratan çeteye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatmıştı. 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 114 zanlıdan 106'sı yakalanmıştı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda sahte evrak, engelli raporu ve doküman ele geçirilirken, devletin illegal yöntemlerle 3 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığı kaydedilmişti.
Operasyon anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyon anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin emniyetten çıkışı, adreslere yapılan baskın anları ve şüpheli şahısların gözaltına alındığı anlar yer alıyor. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda polis ekiplerinin sahte raporları ele geçirdiği anlar da görülüyor.
Öte yandan, 8 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
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