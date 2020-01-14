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Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı desteği

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki kadın mahkumların 0-6 yaş gurubundaki çocukları için ana sınıfı açıldı.
 14 Ocak 2020 20:02
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Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı desteği

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki kadın mahkumların 0-6 yaş gurubundaki çocukları için ana sınıfı açıldı.

Konya'da hükümlü ve tutukluların bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında anaokulu projesi hayata geçirildi.

Proje, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyon belgesinde yer alan hedeflere uygun olarak, çocukların erken yaşta eğitime başlamalarına olanak sağlıyor.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ana sınıfı açılış töreninde yaptığı konuşmada, mahkum anneleriyle kalan çocukların bulunduğu ortamdan etkilenmelerini en aza indirmek için böyle bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Proje sayesinde mahkum çocuklarının akranları gibi yeni bilgiler kazanacağını belirten Toprak, "Çocukları mutlu edecek kadar anneleri de sevindirecek proje. Buraya gelmeden ana sınıfını ziyaret ettik, duvar boyalarından, kitaplığından, oyun alanlarından, lavabosuna kadar birçok detayı düşünülerek hazırlanmış bir ortam. İnşallah bu evlatlarımız aradan yıllar geçtikten sonra bile bu güzel ortamı, arkadaşları ile oynadıkları oyunları hatırlayacaklar." şeklinde konuştu.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise projenin kısa sürede hayata geçirilebilmiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Öğretmenlerle birlikte çocuklara iyi bir gelecek hazırlamak için burada olduklarını vurgulayan Solmaz, şu an için 14 öğrencinin ana sınıfına gideceğinin bilgisini verdi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de yapılan proje ile verilecek eğitimin mahkum yakınları ve toplumun geleceği için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı
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