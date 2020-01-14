Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı.
|14 Ocak 2020 20:06
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