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Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası

Hakkari'de yaşayan Recep Akar, 6 yaşındaki kızı Cevahir Mukaddes Akar'ın gittiği özel kreşte yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu iki aydır hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
 14 Ocak 2020 20:10
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Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası

Hakkari'de yaşayan Recep Akar, 6 yaşındaki kızı Cevahir Mukaddes Akar'ın gittiği özel kreşte yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu iki aydır hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının iki ay önce kreşteyken yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kızına zamanında müdahale edilmediğini, hastaneye de geç götürüldüğünü ileri süren Akar, bu nedenle kreş görevlileri hakkına suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Akar, Van'a sevk edilen kızının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını ve adli sürecin sonucunu beklediklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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