Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim edilecek
Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim ediliyor
|14 Ocak 2020 20:16
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TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dahil olmak üzere yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 düzenlenecek törenle teslim edilecek.
Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii'nde yarın (15 Ocak 2020) teslim töreni gerçekleştirilecek.
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