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Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim edilecek

Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim ediliyor
 14 Ocak 2020 20:16
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Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim edilecek

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dahil olmak üzere yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 düzenlenecek törenle teslim edilecek.

Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii'nde yarın (15 Ocak 2020) teslim töreni gerçekleştirilecek.

İhlas Haber Ajansı
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