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Diyanet açıkladı: TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi?

Diyanet, TOKİ kampanyası kapsamında devlet bankasından kredi kullanarak ev almanın caiz olup olmadığına dair bir soruya, "Devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle söz konusu projeden yararlanmak caizdir" yanıtını verdi.
 14 Ocak 2020 20:28
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Diyanet açıkladı: TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)tarafından düşük bütçeli ailelere yönelik başlatılan konut kampanyası için devlet bankasından kredi kullanmanın caiz olup olmadığına dair bir soru, Diyanet'e yöneltildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden gelen soruya verdiği cevapta, devletin söz konusu borçlandırmada amacının faiz elde etmek olmadığı için bu yolla ev almanın caiz olduğu ifade edildi.

SORU-CEVAP

Diyanet, "TOKİ tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"İslam'da faiz, kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Bu itibarla, devlet TOKİ'nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkanı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir."
Memurlar.Net
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