1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli öğretmen, yeniden öğrenci oldu

Hayatını eğitime ve okumaya adayan 'Sevgin Öğretmen' 65 yaşında başladığı üniversiteyi 69 yaşında bölüm birincisi olarak bitirdi. Sevgin Akkaya, şimdilerde 'yaş 70 iş bitmemiş' diyerek yüksek lisans yapmaya başladı.
 14 Ocak 2020 20:44
Yazdır
Emekli öğretmen, yeniden öğrenci oldu

Hayatını eğitime ve okumaya adayan 'Sevgin Öğretmen' 65 yaşında başladığı üniversiteyi 69 yaşında bölüm birincisi olarak bitirdi. Sevgin Akkaya, şimdilerde 'yaş 70 iş bitmemiş' diyerek yüksek lisans yapmaya başladı.

5 yaşında Giresun'da başladığı ilkokulun ardından öğretmen lisesinden mezun olarak 'öğretmen' sıfatıyla eğitime devam etti. Sevgin Akkaya, mesleğini azmi sayesinde Türkiye'nin haricinde Belçika ve Hollanda'da sürdürdü. 5 yaşında başladığı eğitimine 55 yaşında öğretmen emeklisi olarak tamamladı. Öğretmen lisesinden mezun olduktan sonra çok istediği üniversiteye ailesinin izin vermemesinden dolayı gidemeyen Sevgin öğretmen 10 yıl emeklilik yaşadıktan sonra 65 yaşında üniversite sınavına girdi. Sevgin öğretmen girdiği sınavla Giresun Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazandı ve 69 yaşında bölümünü birincilikle bitirdi. Şuan 70 yaşında olan Akkaya birincilikle bitirdiği okulunda yüksek lisans yapmaya başladı.

Sevgin öğretmen Türkiye ikincisi olarak kazandığı Edebiyat fakültesine ailesinin istememesi sonucu gidemediğini ve içinde hep bir ukde olarak kaldığını belirttiği üniversiteye emekli olduktan sonra gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tanıştığı bir öğretim görevlisinin sayesinde içinde kalan üniversite hayalini yeniden canlandırdığını belirten Sevgin Akkaya, "Öğretmen lisesini bitirdiğimde devam etmeyi istemiştim hatta o dönem Türkiye ikincisi olarak Edebiyat bölümünü kazanmıştım. Fakat ailemin istememesi nedeniyle yüksek tahsilimi yapamamıştım. İçimde kalan bir ukde oldu çok istedim ama kızım ve oğlumun başlaması ile ben yapamadım ama daha sonra tesadüfen Giresun Üniversitesi (GRÜ) Öğretim Üyesi Muhittin Kelek ile tanışmam onunda 'hocam bu sene girsene sınavlara' demesiyle ön hazırlıksız bir şekilde girdim ve kazandım. Burada gençlere ne demek lazım, okumanın yaşı yok insan isterse yapar" dedi.

"Öğretmenler de, öğrenciler de beni garipsediler"

Üniversitenin ilk aylarında garipsendiğini ama sonrasında herkesin alıştığını ifade eden Sevgin Akkaya, "İlk başladığım aylarda öğretmenler de, öğrenciler de beni garipsediler çünkü bu yaştaki insanın içeride ne işi vardı onlar uyum sağlamada sorun olur diye düşündüler ama ben biliyordum sorun olmayacağını çünkü yıllarım okulda öğrencilerle geçmişti. Aradan geçen birkaç ay sonra tamam ben bırakayım tadını aldım üniversitenin dediğim zaman bu sefer hepsi birden, 'bırakamazsın' dediler. Böylece onlar bana destek oldu sonradan çok iyi arkadaşlıklar kurduk bensiz hiçbir yere gitmediler, hiç bir eğlenceyi yapmadılar, her şeylerini bana sorar oldular yani ikinci bir anne, öğretmen, anne, teyze her şeyleri oldum" şeklinde konuştu.

"Ben onların yanında 20 yaşındaydım"

"Sınıf arkadaşlarımın hepsi torunum yaşındaydı" diyen Akkaya, "Hatta bana şöyle dediler 'size nasıl hitap edelim' bende dedim her şey serbest ne istiyorsanız abla, teyze, hala, nine hepsini diye bilirsiniz dedim ama genellikle 'Sevgin abla' olarak hitap ettiler. Hiçbir zaman yaş farkı aramızda sorun olmadı. Her şeyleri danıştılar giyimlerini, makyajlarını, derslerini hatta gece 1'de 2'de telefon açıp ödev soruyorlardı yani her şeyden birlikteydik yani ben onlarla birlikte 20 yaşındaydım" diye konuştu.

"Okumanın yaşının olmadığını bize gösterdi"

GRÜ Öğrencisi Bengisu Uğurlu ise, hayatı boyunca okumaya bu kadar hevesli biri görmediğini kaydederek, "Sevgin öğretmeni görünce aslında biraz heyecanlandım çünkü eğitim hayatım boyunca bu kadar okumaya çok hevesli bir insanla karşılaşmamıştım açıkçası bende bayağı çaba sarf ettim okumak için hatta bir yıl mezuna kaldım ve çabaladım. Bana okumanın yaşı olmadığını direk olarak gösteren bir insanı tanıma gururu verdi çünkü Türkiye'nin böyle insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GRÜ Öğretim Görevlisi Dr. Rahman Çakır da, Sevgin öğretmenini 'sıra dışı' olarak adlandırdıklarını söyledi. Çakır, "Hayat deneyimi bakımında oldukça birikimli bir insanın öğrencisi olması çok güzel bize de değer kata bir durum bu. Kendisiyle ilk karşılaştığımda çok mutlu oldum, her türlü faaliyette desteklemeye çalıştım. Bizden mezun olunca da yüksek lisans programına müracaat etti ve kabul edildi şu anda da devam ediyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zeynep öğretmen öğrencilerine ışık oluyor
14 Ocak 2020 21:01		 Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi
14 Ocak 2020 20:57
Matematik öğretmeni kitap yazdı, imza günü düzenledi
14 Ocak 2020 20:52		 Buz tutan yolda yürüyen öğretmen düşerek yaralandı
13 Ocak 2020 22:56
Ganalı öğretmen, öğrencilerine İngilizce'yi sevdirdi
13 Ocak 2020 21:56		 Sınıf öğretmeni, 33 yıldır yerel gazetelerin arşivini tutuyor
13 Ocak 2020 15:35
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
13 Ocak 2020 01:49		 Köy öğretmeninden öğrencilerine sinema sürprizi
12 Ocak 2020 22:48
Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor
12 Ocak 2020 20:18		 Köy okulunun hem öğretmeni hem de kuaförü
12 Ocak 2020 12:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:33 - Eniştesi ve ablasını öldüren polis memuru yakalandı22:32 - THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti22:26 - ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye boyun eğmedi22:21 - TBMM'ye sunulan 5 kanun teklifi kabul edildi22:16 - İmirzalıoğlu'nun Ümmü Gülsüm 'itirafı helal' olsun dedirtti22:11 - Okul sporlarında 1,5 milyon öğrenci mücadele etti22:06 - En çok kazanan kulüp belli oldu22:01 - Berna Gözbaşı: Talebimizi Cumhurbaşkanı'na ilettik21:56 - AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti21:50 - İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap
21:44 - Hazine ve Maliye Bakanlığı İmamoğlu'nu yalanladı21:38 - Alanya'nın gözde oteli için satış onayı çıktı21:34 - Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu21:30 - Otobüs bileti alacaklar dikkat! Tükenmek üzere21:26 - FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü itirafçı oldu21:22 - FETÖ'den yargılanan 25 sanığa beraat, 7 sanığa ceza21:18 - 'Paylaşılamayan köpek' hakkında mahkeme kararını verdi21:14 - Şırnak dağları 'kar kaplanları' sayesinde aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Köylere de bekçi geliyor
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali tezel'in gözaltına alınması 1
kredi kartı taksit sayısı 3 aya düşürüldü 1
galatasaray'ın sadece 10.000 euro menajerlik ödemesi yapması 1
Sütlü 1
koezim q10 1
kardeşleri karıştırmaları 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 1
tecahül-i arif 4
visal 1
portakallı ördek 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam