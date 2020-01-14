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Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nda basketbol kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı başarı belgelerini aldı.
 14 Ocak 2020 20:57
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Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nda basketbol kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı başarı belgelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla bu yıl ilk kez salon futbolu (futsal), 3X3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında "Türkiye Öğretmenler Kupası" turnuvası düzenledi. Bu kapsamda 21-30 Ekim 2019'da Van'da düzenlenen müsabakalarda birinci olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı, 4-12 Kasım tarihlerinde ise Malatya'da yapılan bölge şampiyonasında birinci olarak "Türkiye Öğretmenler Kupası" finallerine katılmaya hak kazanmıştı.

Ankara'da düzenlenen finallerde de Türkiye üçüncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı, kupasını 23 Kasım'da Ankara'da düzenlenen ödül töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden almıştı.

Daha sonra başarılı öğretmenlere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen başarı belgeleri takdim edildi. Öğretmenleri makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, başarılarından dolayı hepsini tek tek kutladı. "Türkiye Öğretmenler Kupası"nın öğretmenler arasındaki dayanışma ve kaynaşmaya vesile olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tevke, Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımının Türkiye'de üçüncü olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çevik ve İl Milli Eğitim Spor Şube Şefi Muzaffer Kaplan ile birlikte öğretmenlere başarı belgesini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, başarılarının devamını diledi.
İhlas Haber Ajansı
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