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YEVDES'e 63 üniversite ve 141 belediye başvurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında 63 üniversite ve 141 belediyeden başvuru yapıldı.
 14 Ocak 2020 21:05
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YEVDES'e 63 üniversite ve 141 belediye başvurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürüttüğü "Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)" kapsamında sağlanacak destekler için başvuru süreci sona erdi.

AA muhabirinin, YEVDES takım lideri Zoran Morvaj'dan aldığı bilgiye göre, YEVDES için 204 kurum 348 projeyle başvuruda bulundu. Yapılacak değerlendirmeyle bunlardan 160'ı seçilecek.

YEVDES ile AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

204 kurum başvuruda bulundu

Proje kapsamında sağlanacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği eğitimleri, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteğinden faydalanmak üzere 63'ü üniversite, 141'i belediye olmak üzere toplam 204 kurum başvuruda bulundu.

Enerji verimliliği alanında 49 üniversite, 31 belediye müracaat yaparken, yenilenebilir enerjinin çatı tipi güneş alanındaki proje başvuru sayısı üniversite için 30, belediye için 42 olarak gerçekleşti.

Yenilenebilir enerji alanında arazi tipi güneş enerjisi projeleri için 86, rüzgar enerjisi projeleri için 7, biyogaz projeleri için ise 15 başvuru yapıldı. Jeotermal enerji proje başvurusu 6, hidroelektrik proje başvurusu ise 2 oldu.

En fazla başvuru binalarda enerji verimliliği ve güneş enerjisi alanlarında alındı

Böylece, YEVDES kapsamında toplam 348 başvuru yapıldı. En çok başvuru, binalarda enerji verimliliği ve güneş enerjisi santralleri kurulumu alanlarında alındı.

Bu başvurular değerlendirilerek destek sağlanacak 160 proje belirlenecek. Seçilen projelerwww.yevdes.org üzerinden ilan edilecek.

Teknik destek hizmeti, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu liderliğindeki konsorsiyum tarafından yaklaşık 4,5 milyon avro bütçe ve 30 ay süreyle uygulanacak.

Anadolu Ajansı
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