1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak dağları 'kar kaplanları' sayesinde aşılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, elbiselerinin renginden dolayı "turuncu adamlar" olarak anılan ekipler, Şırnak'ta kış aylarında 2 bin 220 rakımda karla mücadele ediyor.
 14 Ocak 2020 21:14
Yazdır
Şırnak dağları 'kar kaplanları' sayesinde aşılıyor

Karayolları ekipleri, kış aylarında kar esaretinden dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve bölgede ulaşımın kesintisiz sürmesi için 24 saat kar nöbetinde.

Ekiplerin zorlu coğrafyada karla mücadele çalışmalarını yürüttüğü yerler arasında keskin virajlara sahip Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki Tanin Tanin Dağı da bulunuyor.

Teröre karşı yürütülen etkin mücadele sayesinde güven ortamının tesis edildiği 2 bin 220 rakımlı dağın etrafında çalışmalarını yürüten ekipleri, sadece kar değil tipi de zorluyor.

Onlarca keskin virajın bulunduğu dik yamaçlarda yer yer çığ tehlikesine karşı biriken karı; kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen "kar kaplanları", Tanin Tanin Dağı zirvesindeki uygulama noktasında verdikleri molada yorgunluk atıyor.

Soba üzerinde demlenen çayı yudumlayan "turuncu adamlar", Uludere ilçesinin Uzungeçit Belde Belediye Başkan Yardımcısı Gazi Yıldırım'ın bağlama çalarak seslendirdiği türkülere eşlik ediyor.

"Yolu açmak için tekrar geri dönmek zorunda kalıyoruz"

Ekip başı Şevket Benek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında yol bakım ve onarım işinde çalıştıklarını, kış aylarında ise karla mücadele ettiklerini söyledi.

Halka hizmet için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Benek, yol ağını sürekli açık tutmak için mücadelenin zorlu koşullarda sürdüğünü aktardı.

Benek, eskiden imkanların kısıtlı olduğuna işaret ederek, "Fakat son yıllarda artan imkanlarla işlerimiz de kolaylaştı." dedi.

"2-3 kilometre yol açıyoruz. O kadar çok yağış var ki yolu açmak için tekrar geri dönmek zorunda kalıyoruz." diyen Benek, yüksek rakımda keskin virajlarda görev yaptıklarını aktardı.

"24 saat aralıksız halkın yararı için çalışıyoruz"

Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliğinde 17 yıldır kar püskürtme aracı operatörü olarak görev yapan Kadri Acar da gece gündüz, 24 saat aralıksız, halkın yararı için çalıştıklarını dile getirdi.

Bulundukları bölgenin yüksek rakımlı ve keskin virajları olduğunu anlatan Acar, kar kalınlığının kimi yerlerde 5 metreye ulaştığını, bu nedenle karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Sazı ve türküleriyle ekiplerin yüreğini ısıtıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Gazi Yıldırım da geçmişte bölgede yolların aylarca kapalı kaldığını belirterek, artık ekiplerin etkin mücadelesi ile yolların hızla ulaşıma açıldığını söyledi.

Sazının sürekli yanında olduğunu, ekipleri gördüğünde de yanlarına giderek, onlara moral vermek için bağlama çaldığını, türkü seslendirdiğini dile getiren Yıldırım, "Onlar çay ile içlerini ısıtırken, ben de yüreklerini ısıtmak için türkülerimle onlara eşlik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı desteği
14 Ocak 2020 20:02		 Aksaray Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı
14 Ocak 2020 19:42
Adli Tıp, 100 bin yeni nesil DNA kiti için ihale açtı
14 Ocak 2020 19:25		 Avrupa dizeli yasaklıyor... Türkiye'de de yasaklanır mı?
14 Ocak 2020 18:43
Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek
14 Ocak 2020 17:18		 Bakanlık bazı kıyıları boşaltım alanı olarak belirledi
14 Ocak 2020 16:57
Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalanacak
14 Ocak 2020 15:22		 Mühürlenen termik santrale üretim izni verildi
14 Ocak 2020 14:55
2020 ramazan ve şevval umre kayıtları başladı
14 Ocak 2020 12:41		 Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
14 Ocak 2020 11:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:35 - Kayserispor - Fenerbahçe gol sesi çıkmadı!22:33 - Eniştesi ve ablasını öldüren polis memuru yakalandı22:32 - THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti22:26 - ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye boyun eğmedi22:21 - TBMM'ye sunulan 5 kanun teklifi kabul edildi22:16 - İmirzalıoğlu'nun Ümmü Gülsüm 'itirafı helal' olsun dedirtti22:11 - Okul sporlarında 1,5 milyon öğrenci mücadele etti22:06 - En çok kazanan kulüp belli oldu22:01 - Berna Gözbaşı: Talebimizi Cumhurbaşkanı'na ilettik21:56 - AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti
21:50 - İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap21:44 - Hazine ve Maliye Bakanlığı İmamoğlu'nu yalanladı21:38 - Alanya'nın gözde oteli için satış onayı çıktı21:34 - Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu21:30 - Otobüs bileti alacaklar dikkat! Tükenmek üzere21:26 - FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü itirafçı oldu21:22 - FETÖ'den yargılanan 25 sanığa beraat, 7 sanığa ceza21:18 - 'Paylaşılamayan köpek' hakkında mahkeme kararını verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Köylere de bekçi geliyor
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vincent Aboubakar 1
yunus emre 1
Mevlana 1
aslan 1
katlanmak 6
tüik mucizesi 2
ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz 2
recordar 1
kitap yazmak 2
naşide göktürk 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam