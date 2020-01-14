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'Paylaşılamayan köpek' hakkında mahkeme kararını verdi

Eskişehir'de ayrıldığı erkek arkadaşının köpeğini alıkoyduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.
 14 Ocak 2020 21:18
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'Paylaşılamayan köpek' hakkında mahkeme kararını verdi

Eskişehir'de paylaşılamayan köpekle ilgili davayı karara bağlayan mahkeme, "Marley"in sanıktan alınarak eski erkek arkadaşına verilmesine hükmetti.

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, köpeği zorla alıkoyduğu öne sürülen Ezgi B. katılmadı. Osman Orhan Baçaru (24) ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemenin hakimi, "Marley"in Baçaru'ya verilmesinin kararlaştırıldığını açıklayarak davayı karara bağladı.

Osman Orhan Baçaru, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl süren yargılamanın ardından kendilerini memnun eden bir karar çıktığını söyledi.

Avukatlarına teşekkür eden Baçaru, "Çok mutluyum. Umarım onunla sokaklarda tekrar gezebilirim. Özlem denilen bir şey var ve Marley'i çok özledim. O günü iple çekiyorum. Marley geldikten sonra hayatım daha da güzelleşecek." dedi.

Baçaru'nun avukatlarından Oytun Süllü ise daha önce İzmir'deki bir boşanma davasında "köpeğin iki haftada bir görülmesi" yönünde emsal teşkil eden karar verildiğini anlattı.

Hayvanlara verilen değerin son yıllarda daha da arttığını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Süllü, "Emsal niteliği olan bu davanın Türkiye'ye yayılması, insanların Osman'ın davasındaki gibi köpeklerine kavuşmasını istiyoruz. Mahkeme, bağışlama sözleşmesinin geçerli olduğunu, bu kapsamda da köpeğin Osman'a ait olduğuna karar verdi. Tek yapmamız gereken Aydın'a gidip köpeği almak." diye konuştu.

Avukat Ahmet Seyhan da bugüne kadar bu kararı beklediklerini anlattı.

Bu süreçte Baçaru'nun yanında olmaya çalıştıklarını dile getiren Seyhan, "Osman evladına kavuşuyor artık. Şimdi de köpeği alma süreci devam edecek. Karşı taraftan da bu konuda iyi niyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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