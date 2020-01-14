Otobüs bileti alacaklar dikkat! Tükenmek üzere
|14 Ocak 2020 21:30
|Yazdır
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 17 Ocak'ta çocukların karne almasıyla sömestr tatilinin başlayacağını, bunun da otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdığını söyledi.
BİLET ALMAK İÇİN ACELE EDİN
Tatil dolayısıyla yolculukların 16 Ocak Perşembe akşamı başlamasını beklediklerini ifade eden Yıldırım, "Sömestr tatil dönemi için satışa sunulan biletler tükenmek üzere. Tatile gitmek isteyen vatandaşlarımızdan otobüsü tercih edeceklerin, bilet almak için acele etmesini öneriyorum." dedi.
Yıldırım, dönüşlerin 1-2 Şubat döneminde yoğunlaşacağını dile getirdi.
Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, özellikle bu bölgelere yönelik otobüs biletlerinin gidiş-dönüş alınması önerisinde bulundu.
KORSAN BİLET UYARISI
Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine dikkati çekerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.
Vatandaşların, hafta sonlarının da dahil olmasıyla 16 günlük tatili fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 16 günlük sömestr tatilini süresinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz." diye konuştu.
"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini bildirdi.
Mustafa Yıldırım, "Tatil dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında artış olmayacak ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirim tatil dönemlerinde uygulanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alanya'nın gözde oteli için satış onayı çıktı
14 Ocak 2020 21:38
|Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu
14 Ocak 2020 21:34
|Akaryakıtta sıkı denetim 'tam kalite' getirdi
14 Ocak 2020 21:09
|YEVDES'e 63 üniversite ve 141 belediye başvurdu
14 Ocak 2020 21:05
|Fabrikasının çatısına kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor
14 Ocak 2020 19:38
|'Sanayi gelişiminde pozitif trend, daha güçlü bir şekilde devam ediyor'
14 Ocak 2020 12:22
|İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu
14 Ocak 2020 11:23
|Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak
14 Ocak 2020 10:30
|Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı
14 Ocak 2020 10:09
|Karayollarında durum
14 Ocak 2020 09:23