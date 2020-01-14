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Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu

Yolcu taşıma uygulaması Uber'in İstanbul'da minibüs faaliyetlerini resmen sona erdirmesi taksi plakası sahiplerine yaradı. 2019 Mayıs ayında faaliyetleri durdurulan ve geçtiğimiz Aralık ayında da erişim engeli getirilen Uber'e yönelik kararlar ile birlikte taksi plaka fiyatları da 1 milyon TL arttı. 2018 Aralık ayında 1 milyon 300 bin bandına kadar gerileyen plaka fiyatları 13 ay içerisinde yüzde 100 artış ile 2 milyon 350 bin TL'ye kadar çıktı. İstanbul'daki plaka piyasası en yakın 4 ille karşılaştırıldığında fiyat farkı 10 kata kadar çıkıyor.
 14 Ocak 2020 21:34
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Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu

Özellikle 2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren yolcu taşıma uygulaması Uber'in kullanıcı sayısının giderek artması ve ortaya çıkan tartışmalarla fiyatları 2018 Aralık ayında yüzde 30 düşüşle 2 milyon TL bandından 1 milyon 300 bin TL seviyelerine kadar gerileyen taksi plakaları yeniden eski şaşalı günlerine geri dönmüş durumda.

ARALIK'TA RESMEN SONA ERDİ

Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 31 Mayıs tarihinde faaliyetleri durdurulan Uber ili ilgili İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin vermiş olduğu erişim engeli kararı geçtiğimiz yıl Aralık ayında uygulamaya konuldu.

2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren Uber'in erişim engeli kararı ile faaliyetlerinin resmen sona ermesi büyük kayıp yaşayan taksi plaka fiyatlarını coşturdu.

YÜZDE 100 ARTTI

2018 Aralık ayında Uber'in kullanıcı sayısını arttırması, taksici-Uber gerilimi, yatırımcının farklı alternatiflere kayması, kazanç vergisi ve kamuoyuna yansıyan bazı olumsuz haberlerle birlikte fiyatları yüzde 30 düşüşle 1 milyon 300 bin TL bandına kadar gerileyen taksi plaka fiyatları Uber'in faaliyetlerini Türkiye'de resmen sona erdirmesiyle söz konusu dönemden bu yana yüzde 100 artış gösterdi.

1 MİLYON TL'LİK KAZANÇ!

Son bir kaç yıldır dalgalı bir seyir gösteren plaka fiyatları 1 milyon 300 bin TL seviyesinden 2 milyon 350 bin TL bandına kadar çıkmış durumda. Bu da özellikle Uber-taksi geriliminin yoğun olarak yaşandığı 2018 yılında taksi plakası satın alan bir yatırımcıya yaklaşık 1 milyon TL'lik bir getiri sağlamış oldu.

İSTANBUL PLAKA FİYATLARI

Taksi borsasında işlem gören taksi plaka fiyatlarına bakıldığında İstanbul merkez için plaka alış fiyatı 2 milyon 150 bin TL olarak ifade edilirken, satış tarafından ise bu rakam 2 milyon 350 bin TL'ye kadar çıkıyor. İstanbul'un kırmızı taksilere sahip ilçeleri Çatalca'da plaka fiyatları 1 milyon 900 bin TL, Silivri'de 2 milyon TL, Şile'de ise 1 milyon 850 bin TL olarak belirtiliyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Uber ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

    10 KATI BULAN FİYAT FARKI VAR

    Fiyatlar 2.5 milyon TL bandına doğru hızla koşarken, İstanbul'un hemen yanı başındaki illerde ise fiyat farkı 2 milyon TL'yi aşmış durumda. Tekirdağ'da taksi plaka fiyatları 425 bin TL'ye, Edirne'de 250 bin TL'ye, Kırklareli'nde 265 bin TL'ye, Kocaeli'nde ise 1 milyon 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

    RENK DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR

    Öte yandan UBER'in Türkiye'de yasaklanmasının ardından ortaya çıkan lüks seyahat ihtiyacı giderilmesi için 'turkuaz taksi' uygulaması devreye girmişti. Ancak bekledikleri ilgiyi göremeyen turkuaz renkli lüks taksi sahipleri, sarıya dönmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldı.

    KİŞİ BAŞI BİR PLAKA ALINABİLİYOR

    Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sadece bir adet taksi plakası sahibi olabiliyor. Bir taksi plakası olan ikinciyi alamıyor. Ayrıca eğer İstanbul'da bu plakayı alacaksa burada ikametgahı olması gibi bir takım şartlar da bulunuyor ve plakaları geçimini taksicilikle kazanmak isteyenler alabiliyor.

    İSTANBUL'DA 18 BİN TAKSİ VAR

    Son verilere göre Türkiye'de 60 binden fazla taksi bulunuyor ve bunun 18 bini İstanbul'da. Bu taksilerin yüzde 60'ı mobil taksi, yüzde 40'ı ise bir durağa bağlı olarak çalışıyor. İstanbul'da bin kişiye düşen taksi sayısı ikinin altına düşmüş durumda.

    AÇILIŞ 5 TL, İNDİ-BİNDİ 13 TL!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası taksi ücretlerine yüzde 25 zam gelmiş, 2019 Eylül ayında uygulanmaya başlayan yeni tarife ile taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret ise 2,5 liradan 3,10 liraya yükselmişti.

    69 BİN TL VERGİSİ VAR

    Plaka satışında yüzde 3 kazanç vergisi uygulaması 2018 başında uygulanmaya başladı. Uygulama ile plaka satışlarında noterde gerçek değer üzerinden harçlar direk kesiliyor. Bu da İstanbul'da hizmet veren 2 milyon 300 bin TL'lik bir taksi plakasının satışında 69 bin TL vergi anlamına geliyor.

    Kenan Biter

    • Yeni Şafak
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