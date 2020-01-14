Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu

Özellikle 2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren yolcu taşıma uygulaması Uber'in kullanıcı sayısının giderek artması ve ortaya çıkan tartışmalarla fiyatları 2018 Aralık ayında yüzde 30 düşüşle 2 milyon TL bandından 1 milyon 300 bin TL seviyelerine kadar gerileyen taksi plakaları yeniden eski şaşalı günlerine geri dönmüş durumda.

ARALIK'TA RESMEN SONA ERDİ

Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 31 Mayıs tarihinde faaliyetleri durdurulan Uber ili ilgili İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin vermiş olduğu erişim engeli kararı geçtiğimiz yıl Aralık ayında uygulamaya konuldu.

2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren Uber'in erişim engeli kararı ile faaliyetlerinin resmen sona ermesi büyük kayıp yaşayan taksi plaka fiyatlarını coşturdu.

YÜZDE 100 ARTTI

2018 Aralık ayında Uber'in kullanıcı sayısını arttırması, taksici-Uber gerilimi, yatırımcının farklı alternatiflere kayması, kazanç vergisi ve kamuoyuna yansıyan bazı olumsuz haberlerle birlikte fiyatları yüzde 30 düşüşle 1 milyon 300 bin TL bandına kadar gerileyen taksi plaka fiyatları Uber'in faaliyetlerini Türkiye'de resmen sona erdirmesiyle söz konusu dönemden bu yana yüzde 100 artış gösterdi.

1 MİLYON TL'LİK KAZANÇ!

Son bir kaç yıldır dalgalı bir seyir gösteren plaka fiyatları 1 milyon 300 bin TL seviyesinden 2 milyon 350 bin TL bandına kadar çıkmış durumda. Bu da özellikle Uber-taksi geriliminin yoğun olarak yaşandığı 2018 yılında taksi plakası satın alan bir yatırımcıya yaklaşık 1 milyon TL'lik bir getiri sağlamış oldu.

İSTANBUL PLAKA FİYATLARI

Taksi borsasında işlem gören taksi plaka fiyatlarına bakıldığında İstanbul merkez için plaka alış fiyatı 2 milyon 150 bin TL olarak ifade edilirken, satış tarafından ise bu rakam 2 milyon 350 bin TL'ye kadar çıkıyor. İstanbul'un kırmızı taksilere sahip ilçeleri Çatalca'da plaka fiyatları 1 milyon 900 bin TL, Silivri'de 2 milyon TL, Şile'de ise 1 milyon 850 bin TL olarak belirtiliyor.