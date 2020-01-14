Alanya'nın gözde oteli için satış onayı çıktı
|14 Ocak 2020 21:38
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Antalya'nın Alanya İlçesinde yer alan Utopia World Hotel'in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.'ye satışı için son adım atıldı.
Utopia World Hotel'in satışı için bugün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin ortakları satış kararını oy birliği ile kabul etti.
6'NCI OTELİ OLACAK
Utopia World ile Türkiye genelinde otel sayısını 6'ya çıkaracak olan ATG Anex Tourism Group'un diğer otelleri ise şu şu şekilde sıralanıyor: Selectum Hotel Belek, Asteria Belek, Fastasia Hotel Çamyuva, WOW Bodrum ve Art Hotel.
2018'DE ÖN SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI
ATG Anex Tourism Grup'a bağlı Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ile Utopya Turizm arasında 2018 yılı Aralık ayında Alanya'daki 5 yıldızlı Utopia World Hotel' in satılmasına ya da kiralanmasına yönelik "Satın Alma Opsiyonlu Kiralama Ön Sözleşmesi" imzalanmıştı.
559 ODASI VAR
Syedra antik kentinin, yakınında 2007 yılında inşa edilen tesis 559 odanın yanı sıra toplamda 312 adet villa/bina bulunuyor. 105.000 m2 arazi üzerine kurulan komplekste 15.000 m2 Aqua park ve mavi bayraklı özel plaj da bulunuyor.
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