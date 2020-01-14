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İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap

İletişim Başkanlığı, CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun iddialarına "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurumumuza yönelik birtakım haksız ithamlarda bulunmuştur. İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının siyasi ya da ideolojik yaklaşımlarını değil sadece ve sadece kamu yararını gözettiğimizin bilinmesini istiyoruz." açıklaması geldi.
 14 Ocak 2020 21:50
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İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap

İletişim Başkanlığı, CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun iddialarına "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurumumuza yönelik birtakım haksız ithamlarda bulunmuştur. İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının siyasi ya da ideolojik yaklaşımlarını değil sadece ve sadece kamu yararını gözettiğimizin bilinmesini istiyoruz." açıklaması geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin TBMM grup toplantısında medyayı sınıflandırıp "yandaş" ve "muhalif" olarak değerlendirmiş, bununla birlikte kurumumuza yönelik de birtakım haksız ithamlarda bulunmuştur.

Her şeyden önce medya sektörüne yönelik ayrımcı ve ayrıştırıcı sözleri asla kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Birçok gazeteci ve medya çalışanını zan altında bırakan, onları kendi içinde ayrıştıran ve böylelikle toplumda kutuplaşmayı artıran bu yaklaşım, siyasetçilerin sorumluluk sahibi ve sağduyulu olmaları açısından kaçınmaları gereken bir yaklaşımdır.

Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak; yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak İletişim Başkanlığı'mızın görevleri arasında yer almaktadır.

Dünyanın her yerinde kitle iletişim araçları hükümetler tarafından belirli kurallar, kaideler ve hukuk çerçevesinde düzenlenen alanlardır. Ayrıca medya sektörü kamudan enformasyon anlamında, lojistik anlamda yararlanır. Biz de hem medya alanının hukuk çerçevesinde hareket etmesini, demokratik siyasete ve katılımcı demokrasiye katkı sunmasını yani gerçek anlamda dördüncü kuvvet olmasını tesis etmek için hem de kamu adına medya sektörüne katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İletişim Başkanlığımızın tüm tasarruf ve uygulamaları mevcut kanun ve kurallar çerçevesindedir. Ortada meşru ya da hukuki olmayan herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Başvurular, basın kartı yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte ve neticelendirilmektedir. İletişim Başkanlığımızın basın kartını kime ne zaman vereceği gibi teknik konuları siyasetin bir parçası haline getirme hevesini anlıyor, ancak bununla bir yere varılamayacağını ifade etmek istiyoruz.

İletişim Başkanlığı bir yandan da Türkiye'ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine karşı çalışmalar yapmak gibi vazifeyle de yükümlüdür. Üzülerek belirtmek isteriz ki zaman zaman bu haksız itham, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine Türkiye'de siyaset yapan bazı muhalefet aktörleri katkı sunmaktadır.

İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının siyasi ya da ideolojik yaklaşımlarını değil sadece ve sadece kamu yararını gözettiğimizin de açıkça bilinmesini istiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana tüm uygulamalarımız ve yaklaşımlarımız da bunun açık göstergesidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Memurlar.Net
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