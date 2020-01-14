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AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, görevinden istifa ederek, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
 14 Ocak 2020 21:56
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AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, görevinden istifa ederek, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, görevinden istifa etti. Kırık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli hemşehrilerim, AK davamızın gönüldaşları 07.09.2016 yılında atama yolu ile görevlendirildiğim ve 18.08.2017 yılı 6. Olağan Kongrede seçilerek göreve devam ettiğim ve 7. Olağan Kongre gününe kadar görevime devam edeceğim. İlçe Başkanlığım sürecini AK Parti Genel Merkezi ve Genel Merkez İl Koordinatörümüz Dr. Mustafa Esgin, İl Başkanımız Av. İsmail Altınöz, milletvekillerimiz Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İlçe Koordinatörümüz Murat Derecik, İlçe Yönetim Kurulumuz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Yönetim Kurulları Başkanlarımız ve dostlarım, arkadaşlarım ve de özellikle de ailem olmak üzere yapmış olduğum istişareler ve değerlendirmeler sonucunda 7. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanlığı Adaylığı müracaatında bulunmayacağının kararını belirtmek isterim. Almış olduğum bu kararın saygı ile karşılanmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 42 ay 3.5 yıl görev yaptığım AK Parti gönüldaşlarımız ile onurla şerefle taşıdığımız bu kutlu görev süresinde 16 Nisan 2017 halk oylaması 24 Haziran 2018 genel seçimleri ve 31 Mart 2019 yerel seçimleri olmak üzere teşkilatımızın bütün kademelerinde görev alan Başkanlarımız ile AK gönüldaşlarımız ile memleketimiz için ve ilçemiz için ve AK davamız için mücadele vermeye çalıştık. Elbette ki bu zorlu süreçte hatalarımız olmuş olabilir, kalp kırgınlıklarımız olabilir. Birbirlerimizle hak ve hukuklarımız olabilir. Yaşanan olaylar ve süreçler memleketimiz içindir ve AK davamız içindir ve ilçemiz içindir. Arkadaşlarımızla AK gönüldaşlarımızla görev yaptığımız görev süresince AK davamızın, memleketimizin ve ilçemizin birlik ve beraberliği için mücadele etmeye çalıştık. Memleketimize ve ilçemize yatırımların önünü açmak için mücadele etmenin gayreti içerisinde olduk. Memleketimizde yaşatılmaya çalışılan yeni kapı ruhunu ilçemizde hissettirmek cumhur ittifakının yapısına zarar vermemek için gayret ve çabalar gösterdik. Görüş ve fikirleri ayrı olan kardeşlerimizin ve siyasi parti teşkilatlarının birbirleri ile kaynaşmasını sohbet ortamlarının oluşturulmasını sağlamaya çalıştık. Görev yaptığımız 42 aylık süre içerisinde yola çıktığımız birçok projelerden çoğunluğunun gerçekleşmesinin onurunu ve gururunu, gerçekleşmeyen projelerimizin üzüntüsünü yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kırık, açıklamasına şöyle devam etti:

"Fakat bu projelerimizin de gerçekleşmesi yönünde AK davanın bir üyesi taraftarı olarak edindiğimiz tecrübeler ile katkılarımızı, mücadelelerimizi ve gayretlerimizi devam ettireceğiz. Rabbime şükürler olsun ki bu kutlu davanın yolunda AK davanın içerisinde bir önceki dimdik ayakta duran, yolunu şaşırmamış İlçe Başkanı olmanın gururunu ve onurunu ve de şerefini taşıyacağım. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan 7. Olağan Kongrede bayrak değişiminde görev alacak olan İlçe Başkanına ve yönetim kuruluna şimdiden başarılar diliyorum. Önceki siyasi parti deneyimlerimle ve AK Parti içerisinde edinmiş olduğum tecrübe ve birikimle ile AK davamızın gönüldaşlarının yanlarında olacağımızdan kimsenin şüphesi ve tereddüdü olmasın. 42 yıllık ömrümde ve 42 aylık görev sürem boyunca İslama hizmet etmenin, memleketime, vatanıma, bayrağıma, devletime hizmet etmenin, AK Parti'ye hizmet etmenin, ilçemize hizmet etmenin gayreti ve mücadelesi içerisinde oldum. AK Parti Genel Başkanım Cumhurbaşkanım, Genel Merkezimiz, il teşkilatımız, milletvekillerimiz ve ilçe teşkilatımız nerede ne zaman görevlendirme ihtiyacı duyduğunda şartlar ne olursa olsun görev alma duygusu ve bilinci içerisinde olduğumu belirtmek isterim. Şunu çok iyi biliyorum ki ve bilmeliyiz ki görev istenmez verilir. Rabbim ömür verdiği müddetçe de canımla, malımla, ailem ile eşim ve çocuklarımla, dostlarımla aynı duygu ve inançla mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın diyerek saygı ve sevgi ile herkesi selamlıyorum."
İhlas Haber Ajansı
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