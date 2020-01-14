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Berna Gözbaşı: Talebimizi Cumhurbaşkanı'na ilettik

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde futbolcuların kendi vergisini kendisi ödemesiyle ilgili olarak taleplerini ilettiklerini söyleyerek, "Notlarını aldılar, desteklediler diye söyleyemem. Ama biz verginin adaletli olması gerektiğini herkesin vergisini verdiğini, bu kadar yüksek maaş alan futbolcunun da vergisini kendi vermesi gerektiğini söyledik" dedi.
 14 Ocak 2020 22:01
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Berna Gözbaşı: Talebimizi Cumhurbaşkanı'na ilettik

Çalıştayın kendisi adına çok verimli geçtiğini dile getiren Berna Gözbaşı, "Çok faydalıydı. Ben yeni bir başkanım, onun için bütün paydaşların, federasyon, Sayın Bakanımız, bütün kulüpler lig fark etmeksizin temsilcileri ve konular benim için tam bir eğitim oldu. Düzenleyen herkese özellikle Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"KÜLLİYE'YE DAVET EDİLEN İLK KADIN KULÜP BAŞKANI OLMAK BAMBAŞKA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'ye kabulünde bulunan Berna Gözbaşı, iyi ve samimi bir ortamda toplantının geçtiğini ifade ederek, "Ben ilk kadın oldum ama bu bambaşka. Tam erkek egemen sektör. Konuştuk, gözlemlerimi söyledim İhracatçı olarak yaklaştım. Bizim bu kadar döviz kazanmak için ülkeye üretici, ihracatçı olarak neler çekerken bu sektörde yurtdışına giden milyonlarca Euro'nun benim içimi acıttığını hele hele hiç oynamamış oyunculara bunların ödenmesini, burada bir cari açık olduğunu söyledim. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da hepimize altyapılarımıza önem vermemiz gerektiğini, mali disiplini özellikle hatırlattı. Altyapılardan çıkan oyuncularla oyuncu ihracatı yapabilirsek, bunlar gündeme geldi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da futbolu seviyor, faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"VERGİYİ KÜLTÜR OLARAK AŞILAMAMIZ LAZIM"

Berna Gözbaşı, vergi ile ilgili taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Notlarını aldılar, desteklediler diye söyleyemem. Ama biz verginin adaletli olması gerektiğini herkesin vergisini verdiğini, futbol kulüplerinin de vermesi gerektiğini, futbolcuların da özellikle bu kadar yüksek kazanç sağlarken, ben kendim şahsım da nasıl benim işçim vergisini ödüyorsa bu kadar yüksek maaş alan futbolcumun da vergisini kendi vermesi gerektiğini söyledik. Biliyorsunuz şimdi biz kulüplerin sırtında. Bizim talebimiz de bunu kültür olarak aşılamamız gerektiği, bunun 1 günde değil, önce sözleşmelerimize koyarak yavaş yavaş bunu yerleştirerek yapmak. Yurtdışındaki futbolcular buraya biliyorsunuz vergi ödemeyeceğini bilerek geliyor. Zaten fahiş fiyatla geliyor. Bunun bize yeni yasayla da maliyeti çok yükseliyor. Ben ve diğer başkanlar da bu verginin şu an bize çok yük getireceğini ama buna mutlaka bir süreçte geçmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz."

"EMRE TAŞDEMİR İÇİN HENÜZ KONUŞMA AŞAMASI BİLE YOK"

Gündemde olan Emre Taşdemir transferi ile ilgili soruya ise Gözbaşı, "Henüz konuşma aşamasında bile diyemem dedi. Gözbaşı, "Tabi haberler çıkıyor, bir de bunu öğrendim. Hiç konuşmadığımız kişiler bizden oyuncu alıyor, biz onlardan alıyoruz ama futbolun gerçekleri böyleymiş alışmaya çalışıyorum. Biz çalışmalarımızı yaptık, yeniden bir takım kurduk. Hocamızı getirdik, ufak bir lisanslamayla ilgili sorunumuz var ama çözeceğiz. Fenerbahçe ile maçımız var ama taraftarlarımıza bizim için lig maçlarının önemli olduğunu hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.
DHA
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