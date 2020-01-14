En çok kazanan kulüp belli oldu
|14 Ocak 2020 22:06
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Deloitte Futbol Para Ligi'nde 2018-2019 sezonunda en çok gelir elde eden kulüp, İspanya temsilcisi Barcelona oldu.
Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından bu yıl 23. kez yayımlanan rapora göre, 840,8 milyon avro gelir elde eden Barcelona, geçen yıl listenin ilk sırasında bulunan Real Madrid'i geride bırakarak 2018-2019 sezonunda zirvede yer aldı.
Bir önceki sezonu 690,4 milyon avroyla ikinci sırada tamamlayan Katalan temsilcisi, gelirini yüzde 22 artırarak 800 milyon avro barajını aşan ilk kulüp oldu. 2018-2019 sezonunun en çok kazanan takımları listesinde Real Madrid 757,3 milyon avroyla ikinci, Manchester United 711,5 avroyla üçüncü sırada yer aldı.
Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise gelirini 91 milyon avro artırarak 604,7 milyon avroya çıkarmasına rağmen önceki yıl olduğu gibi listenin 7. sırasında yer almaya devam etti.
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