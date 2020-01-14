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Okul sporlarında 1,5 milyon öğrenci mücadele etti

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Karakullukçu, 2018-2019 eğitim sezonunda 54 branşta 1 milyon 535 bin 82 öğrencinin okul sporları müsabakalarına katıldığını belirtti.
 14 Ocak 2020 22:11
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Okul sporlarında 1,5 milyon öğrenci mücadele etti

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul sporlarındaki faaliyetleri değerlendirdi.

2016'da bu göreve seçildikten 2 ay sonra Trabzon'da 2016 Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nı (Gymnasiade 2016) düzenlediklerini hatırlatan Karakullukçu, "Orada 40 ülkeden 2 bine yakın sporcuyu ağırladık. Organizasyonun ortasında 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe teşebbüsü oldu. Uluslararası heyete ev sahipliği yapmak, bize menfur bir girişim olduğunu uluslararası arenada ispatlama fırsatı verdi." diye konuştu.

Okul sporlarında mahalli derece alan sporcuların Türkiye şampiyonalarına, yurt içi şampiyona ve turnuvalarda derece alan sporcuların ise dünya şampiyonalarına katılmaya hak kazandıklarını belirten Karakullukçu, "2018-2019 eğitim sezonunda 54 branşta 1 milyon 535 bin 82 sporcu öğrenci okul sporları müsabakalarına katıldı. 2019 Nisan-Mayıs-Haziran aylarında düzenlenen Dünya Şampiyonalarına 111 sporcu ile katıldık; atletizm, yüzme, tenis branşlarında birincilik, basketbol branşında ise ikincilik ve üçüncülük kazandık." ifadelerini kullandı.

"Amaç gençleri spora teşvik etmek"

Karakullukçu, Türkiye'nin, Dünya Okul Sporları Federasyonunun (ISF) en eski üyelerinden olduğunu işaret ederek, "ISF bünyesinde 3 temel branş var; jimnastik, atletizm ve yüzme. Bunun haricinde toplamda 20 kadar branşta Avrupa ve dünya şampiyonaları düzenliyor. Ülkemizde en fazla okul sporlarında katılımın olduğu branşlardan yılda ortalama 8 Avrupa ve dünya şampiyonasına katılıyoruz." dedi.

"Okul sporlarının amacı gençleri spora teşvik etmek ve başarılı sporcuları korumaktır." diyen Karakullukçu, şöyle devam etti:

"Öğrenciler sporla tanışsın, branşları bilsin, sportif farkındalığı artsın, sportmence davranışa erişsin ve bunu ailesiyle birlikte yapabilsin ki hem sporcu hem de seyirci yetiştirelim. Dolayısıyla okul sporlarında temel hedefimiz çocuğun altın madalya kazanması değil, sporla tanışması. Bu, profesyonel spor kulüpleri için iyi bir havuz oluşturuyor. Bizde herkes her branştan haberdar olsun isteniyor. Federasyonumuz 81 ilde temsilcilikler ile 55 bin 756 okulda, 14 milyon 952 bin 260 öğrencinin okul sporları ile tanışmasına destek oluyor. Federasyonuz sporun altyapısı için etkili bir çalışma disipliniyle emek veriyor."

"30 ülkeden bin sporcu"

Karakullukçu, ISF'nin ana branşlarından atletizmde 24. Dünya Okullar Şampiyonası'nı ülkeye kazandırdıklarını ifade ederek, 30 ülkeden bin sporcunun katılması beklenen organizasyonun 2021'de Trabzon'da yapılacağını anımsattı.

Uluslararası camiada okul sporlarının festival niteliği taşıdığını anlatan Karakullukçu, okul sporlarının olimpik puan kapsamında değerlendirilmediğini ancak bazı sporcuların okul sporlarıyla birlikte profesyonel bir kulüp ile de spor müsabakalarına katıldıklarını söyledi.

Amaçlarının her öğrencinin spor yapmasına katkı sunmak olduğunu belirten Karakullukçu, "Birçok ülkede şunu görüyoruz; okulda en az 3 spor branşına katılmadan akademik başarınız ne olursa olsun mezun olamıyorsunuz. Okul sürecinde sportif katılımı olan çocukların akademik başarıları daha yüksek oluyor, spor yapmayanlara nazaran." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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