2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
|17 Ocak 2020 00:01
|Yazdır
Cihan DOĞAN / Memurlar.net
Maliye Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.
Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146061), olarak belirlenmiştir.
ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Bina sınav sorumlusu, Bina sınav sorumlusu yardımcısı, Bina yöneticisi, Bina yönetici yardımcısı, Salon başkanı, Gözetmen, Yedek gözetmen, Yardımcı engelli gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:
|
GÖREV ADI
|
UYGULANACAK GÖSTERGE
|
MEMUR MAAŞ KATSAYISI
(01 OCAK -30 HAZİRAN)
|
(BRÜT ÜCRET)
|
(NET ÜCRET)
|
BİNA SINAV SORUMLUSU
|
3000
|
0,146061
|
438,183
|
369,1297
|
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI
|
2000
|
0,146061
|
292,122
|
246,0864
|
BİNA YÖNETİCİSİ
|
2000
|
0,146061
|
292,122
|
246,0864
|
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA
|
1800
|
0,146061
|
262,9098
|
221,4778
|
SALON BAŞKANI
|
1800
|
0,146061
|
262,9098
|
221,4778
|
GÖZETMEN
|
1500
|
0,146061
|
219,0915
|
184,5648
|
YEDEK GÖZETMEN
|
1200
|
0,146061
|
175,2732
|
147,6518
|
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN
|
2000
|
0,146061
|
292,122
|
246,0864
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı nakil kurasında kimlerin başvurusu kabul edilmez
16 Ocak 2020 10:05
|Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
16 Ocak 2020 09:32
|YSK, 2020 yılı gündelik miktarını belirledi
16 Ocak 2020 00:48
|İntihar etmek isteyen şahsı Müge Anlı ve Esra Erol ikna etmeye çalıştı
15 Ocak 2020 16:38
|Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
15 Ocak 2020 10:33
|Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
15 Ocak 2020 00:03
|15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
14 Ocak 2020 16:55
|MEB, müfettiş yardımcısı alımı için mi mevzuat değişikliği yaptı?
14 Ocak 2020 16:39
|1999 yılında verilen disiplin cezası, 5525 sayılı af kapsamına girer mi?
14 Ocak 2020 11:30
|2 üniversite istisna kararını beklemeden ilana çıktı
14 Ocak 2020 09:00