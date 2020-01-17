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2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri

2020 yılı ilk altı ayında ÖSYM sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu.
 17 Ocak 2020 00:01
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2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

Maliye Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.

Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146061), olarak belirlenmiştir.

ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Bina sınav sorumlusu, Bina sınav sorumlusu yardımcısı, Bina yöneticisi, Bina yönetici yardımcısı, Salon başkanı, Gözetmen, Yedek gözetmen, Yardımcı engelli gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI

UYGULANACAK GÖSTERGE

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

(01 OCAK -30 HAZİRAN)

(BRÜT ÜCRET)
MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE

(NET ÜCRET)
BRÜT MİKTAR X 0,84241

BİNA SINAV SORUMLUSU

3000

0,146061

438,183

369,1297

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

2000

0,146061

292,122

246,0864

BİNA YÖNETİCİSİ

2000

0,146061

292,122

246,0864

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA

1800

0,146061

262,9098

221,4778

SALON BAŞKANI

1800

0,146061

262,9098

221,4778

GÖZETMEN

1500

0,146061

219,0915

184,5648

YEDEK GÖZETMEN

1200

0,146061

175,2732

147,6518

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0,146061

292,122

246,0864
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