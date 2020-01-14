Kayserispor - Fenerbahçe gol sesi çıkmadı!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.
|14 Ocak 2020 22:35
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaştı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Çeyrek finale çıkacak takımı, İstanbul'da 21 Ocak tarihinde oynanacak rövanş maçı belirleyecek.
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