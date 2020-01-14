ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi
Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı
|14 Ocak 2020 22:51
|Yazdır
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi, başka bilgi verilmedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu
14 Ocak 2020 20:34
|Merkel, Libya Konferansı için davette bulundu
14 Ocak 2020 16:31
|Rusya duyurdu: Hafter 2 gün süre istedi
14 Ocak 2020 15:17
|ABD'den İngiltere'ye 'Huawei' uyarısı
14 Ocak 2020 15:03
|Bütçe fazlası veren Almanya, parayı nereye harcayacağını tartışıyor
14 Ocak 2020 13:42
|Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı
14 Ocak 2020 09:09
|Düşürülme bilgisi Ruhani'den gizlendi
14 Ocak 2020 07:16
|İran - İngiltere hattında gerilim: Büyükelçilik kapatılabilir
13 Ocak 2020 23:05
|Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti
13 Ocak 2020 17:50
|İran yine karıştı
13 Ocak 2020 07:30