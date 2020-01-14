1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi

Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı
 14 Ocak 2020 22:51
Yazdır
ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi, başka bilgi verilmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu
14 Ocak 2020 20:34		 Merkel, Libya Konferansı için davette bulundu
14 Ocak 2020 16:31
Rusya duyurdu: Hafter 2 gün süre istedi
14 Ocak 2020 15:17		 ABD'den İngiltere'ye 'Huawei' uyarısı
14 Ocak 2020 15:03
Bütçe fazlası veren Almanya, parayı nereye harcayacağını tartışıyor
14 Ocak 2020 13:42		 Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı
14 Ocak 2020 09:09
Düşürülme bilgisi Ruhani'den gizlendi
14 Ocak 2020 07:16		 İran - İngiltere hattında gerilim: Büyükelçilik kapatılabilir
13 Ocak 2020 23:05
Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti
13 Ocak 2020 17:50		 İran yine karıştı
13 Ocak 2020 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!00:03 - 15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Avukat kazada hayatını kaybetti23:51 - Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'23:46 - '30 kilometrelik bir kanalın açılması depreme sebep olmaz'23:41 - Bursa Büyükşehir, CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı23:36 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına İBB'den yanıt!23:31 - Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak23:26 - İstanbul'da asayiş olaylarının görülme oranı azaldı23:20 - İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu
23:13 - Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti23:07 - WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?23:01 - Yüksek İstişare Kurulu, İstanbul sözleşmesini ele aldı22:56 - İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi22:51 - ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi22:46 - Eski Korgeneral Metin İyidil beraat etti22:41 - Acun Ilıcalı unutamadığı anısını anlattı22:35 - Kayserispor - Fenerbahçe gol sesi çıkmadı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi kartı taksit sayısı 3 aya düşürüldü 1
koezim q10 1
fetö bittikten sonra kim kaç kere şampiyon oldu 1
çayı şekersiz içebilmek 1
dürbün 1
gazi koşusu 1
ivmelenme 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 3
yunus emre 1
çayın bardakta soğuması 7
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam