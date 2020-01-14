İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi
|14 Ocak 2020 22:56
|Yazdır
Silivri'de tamirat yapmak için bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık personeli, kanlar içinde yerde yatan yaralının kayınpederi olduğunu görünce şoke oldu. Sağlık personeli uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, sabah saatlerinde Silivri Sanayi sitesi Akpınar sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret B. (64) isimli şahıs, çatı onarımı için bir iş yerinin çatısına çıktı. Bastığı zeminin kırılması üzerine yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personelinden bir personel yerde kanlar içinde yatan adamın kayınpederi olduğunu görünce şoke oldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adamın hayatının kaybettiği belirlendi. Uzun süre gözyaşı döken sağlık personeli, kayınpederinin tabutunu kendi elleriyle cenaze aracına koydu. Cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti
14 Ocak 2020 22:32
|İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti
14 Ocak 2020 18:37
|'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı
14 Ocak 2020 16:17
|İlk kez kurbağaların kök hücrelerinden canlı robotlar üretildi
14 Ocak 2020 16:14
|Ankara Valisi'nden 'sokakta yaşayan Hasan' ile ilgili açıklama
14 Ocak 2020 15:54
|Uzmanından 'uyuz hastalığı' uyarısı
14 Ocak 2020 15:51
|AnadoluJet'in yurt dışında nerelere uçacağı belli oldu
14 Ocak 2020 15:25
|Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı
14 Ocak 2020 14:25
|Hükümlüler cezaevinde hem iş öğreniyor hem para kazanıyor
14 Ocak 2020 14:04
|Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor
14 Ocak 2020 13:51