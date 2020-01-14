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İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisinin ilk bölümü Show TV ekranlarında yayınlandı. Dizi yayınlandığı esnada birçok Twitter kullanıcısı "Ramo" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.
 14 Ocak 2020 23:20
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İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu

Show TV ekranlarının yeni dizisi Ramo, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo, ilk bölümü yayınlandığı esnada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Trend Topic" listesine girdi.


İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu

Binlerce Twitter kullanıcısı, "#Ramo" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

RAMO'NUN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hakim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekasıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur.

Gözü kara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

RAMO'NUN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi 'Ramo' seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.
Memurlar.Net
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