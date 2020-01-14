WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?
|14 Ocak 2020 23:07
|Yazdır
Hemen herkesin elinde akıllı bir telefon. Ve o telefonlarda da vazgeçilmez bir uygulama Whatsapp...
Kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Ancak uygulama üzerinden mesajlaşmak her zaman tam anlamıyla bir iletişim sağlamıyor.
Whatsapp grupları komşuluğu bitiriyor mu?
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Konur Alp Koz, "Evet iletişim halindeyiz, peki iletişim halinde olmak gerçekten iletişim anlamına mı geliyor ne yazık ki hayır mesajların sıradanlaşması neden oluyor duyguların doğrudan ve doğru aktarılma masını neden oluyor." dedi.
Birçok sitede ve apartmanda da ihtiyaçlar ve sorunların çözümü için Whatsapp grupları oluşturuluyor. Ancak buralarda birçok kişinin yer alması bazı iletişim sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Tartışmalara neden olabiliyor.
Dr. Konur Alp Koz, "Mesajların bu kadar sıradanlaştığı bir ortamda siz gerçek duyguları aktaramadığınız için bir başka problem meydana geliyor o da iletişim kazaları. Tartışmaların en büyük nedeni de bu duygularınızın doğru aktaramadığınız zaman karşı taraf sizi yanlış anlayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı Türkiye'de akıllı telefon kullanıcısı her 10 kişiden 8'i aktif şekilde kullanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Wikipedia ne zaman açılacak?
13 Ocak 2020 08:46
|Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı
08 Ocak 2020 12:06
|'Hakaret, tehdit ve nefret suçuna varabilen sosyal medya saldırganlığı' uyarısı
08 Ocak 2020 10:12
|Sosyal medya devi Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açıyor
07 Ocak 2020 15:06
|FETÖ'den gözaltına alınan 15 kişiden 9'u serbest kaldı
06 Ocak 2020 19:48
|Güven Damgası verilen 12 e-ticaret sitesi
06 Ocak 2020 14:35
|'e-Devlet'te 2020 hedefi şimdiden yakalandı'
06 Ocak 2020 11:14
|Google uyardı! Sakın indirmeyin!
04 Ocak 2020 23:43
|2019'un instagram zenginleri açıklandı!
01 Ocak 2020 22:30
|2019'da Google'da en çok neleri aradık?
31 Aralık 2019 22:17