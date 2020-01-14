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WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?

Kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, beraberinde bazı sorunları da getirebiliyor. Özellikle apartman ve site yönetimleri tarafından sorunların çözümü için oluşturulan whatsapp gruplarında tartışmalar yaşanabiliyor.
 14 Ocak 2020 23:07
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WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?

Hemen herkesin elinde akıllı bir telefon. Ve o telefonlarda da vazgeçilmez bir uygulama Whatsapp...

Kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Ancak uygulama üzerinden mesajlaşmak her zaman tam anlamıyla bir iletişim sağlamıyor.

Whatsapp grupları komşuluğu bitiriyor mu?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Konur Alp Koz, "Evet iletişim halindeyiz, peki iletişim halinde olmak gerçekten iletişim anlamına mı geliyor ne yazık ki hayır mesajların sıradanlaşması neden oluyor duyguların doğrudan ve doğru aktarılma masını neden oluyor." dedi.

Birçok sitede ve apartmanda da ihtiyaçlar ve sorunların çözümü için Whatsapp grupları oluşturuluyor. Ancak buralarda birçok kişinin yer alması bazı iletişim sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Tartışmalara neden olabiliyor.

Dr. Konur Alp Koz, "Mesajların bu kadar sıradanlaştığı bir ortamda siz gerçek duyguları aktaramadığınız için bir başka problem meydana geliyor o da iletişim kazaları. Tartışmaların en büyük nedeni de bu duygularınızın doğru aktaramadığınız zaman karşı taraf sizi yanlış anlayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı Türkiye'de akıllı telefon kullanıcısı her 10 kişiden 8'i aktif şekilde kullanıyor.
TRT
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