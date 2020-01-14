1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'

2022 yılında seri üretime geçecek Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, Fransa'nın en büyük, ikinci el alışveriş platformu Leboncoin'da sahte bir ilanla "satışa çıktı".
 14 Ocak 2020 23:51
Yazdır
Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'

2022 yılında seri üretime geçecek Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, Fransa'nın en büyük, ikinci el alışveriş platformu Leboncoin'da sahte bir ilanla "satışa çıktı".

Leboncoin'da anonim bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobili satmak için ilan verdi.

2020 model elektrikli TOGG marka aracıyla 12 bin kilometre de yol yaptığını iddia eden kullanıcı, ilanı "Erdoğan tayyi" isimli bir hesaptan paylaştı.

Yerli otomobilin fotoğraflarını da paylaşan kullanıcının sahte ilanı henüz siteden kaldırılmadı.

5 Ocak tarihli ilanda, otomobilin fiyatı 30 bin euro olarak verildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı Türkiye'nin yerli otomobili 27 Aralık'ta Gebze'de düzenlenen törenle tanıtılmıştı.

Yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar da aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla belli olmuştu.


'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme

Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama

Yerli otomobille ilgili yeni video

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili böyle kullandı

Erdoğan'ı yerli otomobil tanıtımında o detay kızdırdı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alanya'nın gözde oteli için satış onayı çıktı
14 Ocak 2020 21:38		 Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu
14 Ocak 2020 21:34
Otobüs bileti alacaklar dikkat! Tükenmek üzere
14 Ocak 2020 21:30		 Akaryakıtta sıkı denetim 'tam kalite' getirdi
14 Ocak 2020 21:09
YEVDES'e 63 üniversite ve 141 belediye başvurdu
14 Ocak 2020 21:05		 Fabrikasının çatısına kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor
14 Ocak 2020 19:38
'Sanayi gelişiminde pozitif trend, daha güçlü bir şekilde devam ediyor'
14 Ocak 2020 12:22		 İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu
14 Ocak 2020 11:23
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak
14 Ocak 2020 10:30		 Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı
14 Ocak 2020 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!00:03 - 15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Avukat kazada hayatını kaybetti23:51 - Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'23:46 - '30 kilometrelik bir kanalın açılması depreme sebep olmaz'23:41 - Bursa Büyükşehir, CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı23:36 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına İBB'den yanıt!23:31 - Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak23:26 - İstanbul'da asayiş olaylarının görülme oranı azaldı23:20 - İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu
23:13 - Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti23:07 - WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?23:01 - Yüksek İstişare Kurulu, İstanbul sözleşmesini ele aldı22:56 - İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi22:51 - ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi22:46 - Eski Korgeneral Metin İyidil beraat etti22:41 - Acun Ilıcalı unutamadığı anısını anlattı22:35 - Kayserispor - Fenerbahçe gol sesi çıkmadı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
los pollos hermanos 3
mercedes 1
recordar 1
galatasaray'ın sadece 10.000 euro menajerlik ödemesi yapması 1
Sütlü 1
yunus emre 1
gazi koşusu 1
Devlet Bahçeli için çok mu geç,tweeti 1
hakan şükür'ün uber şoförü olması 3
depremde ölene şehit denmez 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam