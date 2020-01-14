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Avukat kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde, cezaevindeki müvekkilini ziyarete giden bir yıllık avukat Ümit Göncü (26), dönüş yolunda müvekkilinin yakını Mustafa Güler'in (68) kullandığı otomobille kaza yaptı. Freninin boşalması sonucu bir sitenin istinat duvarına çarpan otomobildeki avukat Göncü hayatını kaybederken, sürücü Güler ise yaralandı.
 14 Ocak 2020 23:56
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Avukat kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Avukat Ümit Göncü, Kaş Cezaevi'ndeki müvekkiliyle görüşmeye gitti. Ümit Göncü, görüşme sonrası müvekkilinin yakını olan Mustafa Güler'in kullandığı 07 Y 6645 plakalı otomobille avukatlık bürosuna dönmek üzere yola çıktı. İddiaya göre dik bir rampadan indikleri sırada, otomobilin freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir sitenin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Mustafa Güler ile avukat Ümit Göncü yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen avukat Ümit Göncü, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Ümit Göncü'nün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü Mustafa Güler ise Kaş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BİR YILLIK AVUKATTI

Kaş'a bağlı Yayla Bayındır Mahallesi'nde oturan Ümmügülsüm ve Yusuf Göncü çiftinin üç çocuğundan biri olan Ümit Göncü'nün, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Antalya'da avukatlık stajını tamamladığı, askerliğini bitirmesinin ardından da yaklaşık bir yıldır Kaş'ta açtığı bürosunda serbest avukatlık yaptığı belirtildi.
DHA
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