1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ten YKS tüyoları

2.5 milyon adayın yarışacağı 2020 YKS'de yine okuduğunu anlamaya yönelik sorular ağırlıklı olacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç "Adayların başarılı olabilmesi için bol bol roman ve şiir okumaları gerek" dedi
 15 Ocak 2020 09:42
Yazdır
YÖK'ten YKS tüyoları

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) bu yıl 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek üniversite sınavlarında başarılı olabilmek için adaylara bazı öneriler geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yine okuduğunu anlamaya yönelik soruların geleceğini belirterek adayların bol bol kitap okuması gerektiğini söyledi. Saraç "Paragraflar uzun, anlaşılmıyor gibi şikayetler alınıyor. Özellikle TYT sınavında okuduğunu anlamaya yönelik sorular soruyoruz. Burada problem sorularda değil. Okuduğunu anlayabilme ve ifade edebilme noktasında bir gerileme söz konusu. Çocuklarımız roman okusun, şiir okusun ki bu sınavlarda başarılı olabilsinler" dedi. YKS'ye bu yıl yaklaşık 2.5 milyon aday katılacak.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

2018 yılında uygulanmaya başlayan YKS bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Sistemin olumlu sonuçlar ürettiğini söyleyen Saraç bu yıl ve önümüzdeki yıllarda herhangi bir sınav değişikliği olmayacağını açıkladı. Saraç "Sistemin değişmesi için mücbir sebepler olması lazım. Olumlu sonuçlar üreten bir sistemi yerinden oynatmak doğru değil. Onun için çocuklarımız rahat etsinler. Çocuklarımızı öğretmenlerimiz daha çok kitap okutmaya yöneltmesi lazım. Anadilimizi yetkin olarak kullansınlar" diye konuştu.

2 YENİ BÖLÜMDE BARAJ

Saraç önümüzdeki yıllarda herhangi bir lisans programında yeni bir başarı sıralaması barajı uygulaması da olamayacağını söyledi. YKS 2020'de tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarındaki barajın ardından diş hekimliği ve eczacılık bölümlerinin de eklenmesiyle başarı sırası barajı olan bölüm sayısı 7'ye çıkmıştı. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası 80 bin olarak belirlenmişti.

Ceyda Karaaslan
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mardin'de üniversite öğrencilerden biri 'Rektör Danışmanı' olacak
14 Ocak 2020 10:32		 'Toplumsal olayları da ele alacak eserler üreteceğiz'
13 Ocak 2020 08:19
'Vakıf üniversitelerinin kontenjanlarına bir alt limit getireceğiz'
11 Ocak 2020 09:50		 Hacettepe, yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için kolları sıvadı
10 Ocak 2020 11:23
Satrançta akademik çalışmalar
10 Ocak 2020 11:09		 DUS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı
10 Ocak 2020 10:24
'Bazı vakıf üniversiteleri usulsüz kaynak aktarıyor'
10 Ocak 2020 09:36		 YÖK Başkanı, araştırma üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelecek
09 Ocak 2020 11:03
Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak
09 Ocak 2020 08:09		 YÖK Başkanı'ndan 'üniversite kontenjanı' açıklaması
07 Ocak 2020 16:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:47 - 'Kahvaltıyı iptal edelim' diyen Doktor Öz uzmanları ikiye böldü10:39 - 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi gerçekleşecek10:38 - 100 bin konuta başvurularda son gün10:33 - Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu10:25 - Taklit ve hileli gıda satanlara hapis cezası geliyor10:21 - Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması10:20 - Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor10:18 - CHP'li vekilin yasak aşk skandalı mahkemeye taşındı10:18 - Bir günlük bebek hayata 100 dakikalık molayla başladı10:18 - Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
10:17 - Güne başlarken döviz fiyatları10:04 - Taşınır kayıt/mal sorumluluğu görevi verilenler, zam puanlarını ayrıca mı alır?10:03 - Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü10:03 - Samsun'da minik öğrenciler 'j' harfini jandarmanın yardımıyla öğrendi09:55 - Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı09:49 - 'Belediye Başkanı yakınını işe alamayacak, net şekilde yazdık'09:49 - Bitlis'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi09:47 - Ucuz konutta son gün: 1 milyon 363 bin 185 kişi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
'Filenin Sultanları' paylaşımı nedeniyle MHP'li Başkan'a soruşturma
Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak
Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis yakalandı
'Belediye Başkanı yakınını işe alamayacak, net şekilde yazdık'
Gerekçeli karar açıklandı, Wikipedia açılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Armero trajesi 2
q bitz 3
Gösteriş tüketimi 1
e-yds 2
35 yaş şiiri 1
çayın bardakta soğuması 4
haydi çocuklar camiye 2
koezim q10 1
kış günü ev taşımak 1
namık kemal 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam