YÖK'ten YKS tüyoları

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) bu yıl 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek üniversite sınavlarında başarılı olabilmek için adaylara bazı öneriler geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yine okuduğunu anlamaya yönelik soruların geleceğini belirterek adayların bol bol kitap okuması gerektiğini söyledi. Saraç "Paragraflar uzun, anlaşılmıyor gibi şikayetler alınıyor. Özellikle TYT sınavında okuduğunu anlamaya yönelik sorular soruyoruz. Burada problem sorularda değil. Okuduğunu anlayabilme ve ifade edebilme noktasında bir gerileme söz konusu. Çocuklarımız roman okusun, şiir okusun ki bu sınavlarda başarılı olabilsinler" dedi. YKS'ye bu yıl yaklaşık 2.5 milyon aday katılacak.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

2018 yılında uygulanmaya başlayan YKS bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Sistemin olumlu sonuçlar ürettiğini söyleyen Saraç bu yıl ve önümüzdeki yıllarda herhangi bir sınav değişikliği olmayacağını açıkladı. Saraç "Sistemin değişmesi için mücbir sebepler olması lazım. Olumlu sonuçlar üreten bir sistemi yerinden oynatmak doğru değil. Onun için çocuklarımız rahat etsinler. Çocuklarımızı öğretmenlerimiz daha çok kitap okutmaya yöneltmesi lazım. Anadilimizi yetkin olarak kullansınlar" diye konuştu.

2 YENİ BÖLÜMDE BARAJ

Saraç önümüzdeki yıllarda herhangi bir lisans programında yeni bir başarı sıralaması barajı uygulaması da olamayacağını söyledi. YKS 2020'de tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarındaki barajın ardından diş hekimliği ve eczacılık bölümlerinin de eklenmesiyle başarı sırası barajı olan bölüm sayısı 7'ye çıkmıştı. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası 80 bin olarak belirlenmişti.

Ceyda Karaaslan