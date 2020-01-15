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100 bin konuta başvurularda son gün

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvurular, e-Devlet'in yanı sıra Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubelerinden bugün mesai bitimine kadar yapılabilecek
 15 Ocak 2020 10:38
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100 bin konuta başvurularda son gün

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne başvurular bugün sona eriyor.

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'dan itibaren devam eden başvuru alımı, bugün mesai bitiminde son bulacak.

Türkiye genelinde inşa edilecek konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubeleri aracılığıyla da kabul ediliyor.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlendi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edilecek.

1 milyon 51 bin 66 kişi başvurdu

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlendi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edilecek.

Projeye bugüne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu belirtildi.

Başvurular bugün bitiyor

Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak.

Hak kazanamayanlar parasını alacak

Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

Ödeme planı

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.

Başvuru şartları şöyle

T.C. vatandaşı olmak,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

TOKİ'den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak,

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nin üstünde olmamak.
Anadolu Ajansı
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