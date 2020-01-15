Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
|15 Ocak 2020 11:44
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Konuşma engelli Ümmü Gülsüm, kim milyoner olmak ister yarışmasına katılmış ve yarışmadan 125 bin TL kazanmıştı. Ümmü Gülsüm yarışmadaki tavırları ile tüm Türkiye'nin kalbini kazanmıştı.
Gazeteci Can Ataklı, TV programında Ümmü Gülsüm başörtülü olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle görüştüğünü söylemişti.
Ümmü Gülsüm de sosytal medya hesabından Ataklıya cevap verdi.
İşte Ümmü Gülsüm'ün verdiği cevap
Can Ataklı'ya soruyorum.
Gülşah Yağmur Yazıcı da başörtülü mü?
Halkın içine bile çıkmaktan imtina eden Cumhurbaşkanına alışmış olan sizler, Erdoğan'ın milletine olan sevgisini anlayamazsınız.
Can Ataklı'ya soruyorum.Ümmügülsüm Genç (@ummugulsumgenc_) 14 Ocak 2020
Gülşah Yağmur Yazıcı da başörtülü mü?
Halkın içine bile çıkmaktan imtina eden Cumhurbaşkanına alışmış olan sizler, Erdoğan'ın milletine olan sevgisini anlayamazsınız.
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