Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
|15 Ocak 2020 13:51
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Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da ATO Congresium'da düzenleniyor. Toplantının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salonun bulunduğu binanın girişinde belediye başkanları karşıladı.
Erdoğan İmamoğlu diyaloğu
Belediye başkanlarının arasında yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir zarf uzattı. Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu arasında gülüşmeler ve samimi diyaloglar yaşandı. O anlar objektiflere yansıdı.
İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Zarfla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ile ilgili 4 sayfalık mektup verdim, okudu. Çünkü yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum" dedi.
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