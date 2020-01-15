Cumhuriyet tarihinin tekerlekli sandalyedeki ilk dekanı hayatını anlattı

Tekerlekli sandalye ile başladığı akademik yaşantısında profesörlüğe uzanan yolculuğunu 'Vazgeçme' isimli kitabında kaleme alan Prof. Dr. Ozan Bahar, Marmarisli okurlarıyla buluştu. Bahar, kitabın kişisel gelişim motivasyon anlamında Türkiye'de çıkan ilk kitap olduğunu söyledi.

Geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Yüzbaşı Ozan Bahar, azmetti. Önce doktoraya başladı ardından basamakları tek tek tırmandı ve profesörlüğe kadar yükseldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde akademik yaşantısına devam eden Prof. Dr. Ozan Bahar, Marmaris Belediyesi ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nin katkılarıyla, Kültür ve Sanatevi'nde söyleşi ve Vazgeçme adlı kitabı için imza günü düzenledi. Etkinliğe Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Tulgay Hasar, engelli bireyler ve yakınlarıyla, vatandaşlar da katıldı.

Bedenin ayağa kalkamıyorsa ruhunu uçur "Vazgeçme" adlı kitabı hakkında konuşan Prof. Dr. Ozan Bahar kitabında, profesörlüğe giden yolda karşısına çıkan zorlukları ve bu zorluklara karşı verdiği mücadeleyi anlattığını söyledi. Prof. Dr. Bahar etkinlik sonunda organizasyon ve davet için Marmaris Belediye Başkanı nezdinde Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam'a da teşekkür etti. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Tulgay Hasar ise etkinlikte Prof. Dr. Ozan Bahar'ın engelli ve engelsiz yaşama dair vurgulamalar yaptığını belirterek "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden malulen emekli olduktan sonra yaşama küsmeyen, akademik alanda hayatına yeni bir sayfa açarak dekanlığa kadar yükselen Bahar, tüm zorluklara rağmen hayata sımsıkı sarılarak herkese örnek oluyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bahar'ın, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı'nca verilen engelleri aşanlar akademi ve eğitim alanında Cumhuriyet tarihinin tekerlekli sandalyedeki ilk dekanı sıfatıyla ödülü de bulunuyor.