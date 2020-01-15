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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 15 Ocak 2020 17:22
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,8830 5,8840 5,8800 5,8810
Avro 6,5380 6,5390 6,5580 6,5590
Sterlin 7,6250 7,6630 7,6370 7,6760
İsviçre Frangı 6,0500 6,0810 6,0880 6,1190
ANKARA
ABD Doları 5,8600 5,9200 5,8600 5,9200
Avro 6,5050 6,5750 6,5200 6,5900
Sterlin 7,5680 7,7200 7,5920 7,7450
Anadolu Ajansı
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