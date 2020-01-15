Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|15 Ocak 2020 17:22
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8830
|5,8840
|5,8800
|5,8810
|Avro
|6,5380
|6,5390
|6,5580
|6,5590
|Sterlin
|7,6250
|7,6630
|7,6370
|7,6760
|İsviçre Frangı
|6,0500
|6,0810
|6,0880
|6,1190
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8600
|5,9200
|5,8600
|5,9200
|Avro
|6,5050
|6,5750
|6,5200
|6,5900
|Sterlin
|7,5680
|7,7200
|7,5920
|7,7450
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