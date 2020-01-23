Emekli olan memur, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi?

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Genel olarak memurların çalışma süreleri resen 65 yaşlarını doldurdukları tarihte sona erer. Bu yaştan önce emeklilik memurların talebi ile gerçekleşir ve Kurumlar memurun emeklilik talebi olmadan 65 yaşlarını doldurmadan tek taraflı olarak emeklilik işlemini tesis edemez. Memurlar emekli aylığı bağlanması için, bazı durumlar dışında (bu durumlar yaş haddi, kadrosuzluk, resen emeklilik gibi durumlar) zorlanamaz.

Memurlar, hizmet ve yaş şartlarını taşırlarsa emeklilik taleplerine bağlıdır. Emekli olmak, emeklilik zamanını tespit etmek yaş hadleri dışında memurun iradesiyle gerçekleşen bir durumdur.

Peki, emeklilik işleminin yapılmasını talep eden, ancak emeklilik işleminde beklediği durumlar dışında bir durumun ortaya çıktığını gören memur emeklilik işlemini iptal ettirebilir mi?

Farklı durumlar neler olabilir:

Bir memur, çalışırken bulunduğu derece ve kademenin emeklilik işleminde daha düşük olduğunu gördükten sonra emeklilik işleminin iptalini isteyebilir. Zira intibak işlemi, sitemizde de zaman zaman değerlendirdiğimiz konulardan biridir ve emekli aylık ve emekli ikramiye tutarını etkileyen bir işlemdir. 1/4 + 2200 ek gösterge üzerinden aylık ve ikramiye tutarını alacağını bekleyen bir memur için, emeklilik işleminde 2+1600 ek göstergesi üzerinden emeklilik işleminin yapılması bu memur için hem emekli aylık tutarında hem de emekli ikramiye tutarında azalma meydana getirir ve memur emeklilik işleminin iptal edilmesini isteyebilir. 1 + 2200 ek gösterge ile 2 + 1600 ek gösterge, 1 + 2200 ek gösterge ile 1 + 3600 ek gösterge arasındaki aylık ve ikramiye fark tutarı yüksektir. https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Aynı şekilde, ikramiyeye esas hizmet yıllarının beklendiğinden daha az olması da bir vazgeçme nedeni olarak görünebilir. Yine emeklilik öncesi izinde geçen sürelerde çalışmama hayatına alışamama gibi durumlarda bir neden olarak görünebilir.

Yani, emeklilikte hem intibak konusunda, hem de genç yaşta emekli olup boşluk hissine kapılma gibi nedenlerle memurlar emeklilikten vazgeçme düşüncesine sahip olabilir.

Peki bu örnek durumlar emekli işleminin iptalini gerektirir mi. Kurumlar tarafından emeklilik onayı alınıp emeklilik belgeleri de Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen bir memurun emeklilik işlemleri iptal edilebilir mi?

Emekli olmayı talep eden memur hakkında Kurumların en yüksek amirinin onayı alınarak emeklilik işlemleri yürürlüğe girer. Talep tarihinden itibaren 1 ay geçtikten sonra da Kurumlar tarafından memurun göreviyle ilişiğinin kesilmesi gerekir. Bu husus 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 48 hükmünde kurala bağlanmıştır.

Hak kaybına uğrayan memurunun göreve tekrar başlama talepleri kabul edilebilir mi?

Emeklilik mevzuatlarında, kendi iradelerini kullanarak emeklilik müracaatını yapmış memurların, tekrardan göreve dönmelerini sağlayacak bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, dava konusu olma durumunda emekliye sevk onayından önce emekli olma talebinden vazgeçme dilekçesini vermesine rağmen Kurumları tarafından kabul edilmeme durumu ortaya çıktığında mahkemeler genel olarak kişiler lehine kararlar verebilmektedir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Emekliliğin iptalini isteyen memurun ileriki bir tarihte emekli olacağını belirttiği tarihten önce ve emeklilik talep tarihinden 1 ay geçirmeden önce Kurumuna emeklilik işleminin iptal edilmesini istemesi halinde emeklilik yönündeki işlemlerin iptal olabileceğini,

Ancak, memurun belirttiği emeklilik tarihinde ve bu tarihte emekli edilmesi yönünde emekliye sevk onayı alınırsa emeklilik işleminin yapılması gerektiğini, iptal edilemeyeceğini, değerlendirmekteyiz.

Devlet memurunun hak kaybı yaşamaması için emekli olma müracaatını yapmadan, kendi sosyal güvenlik haklarını öğrenmeleri gerektiğini tavsiye etmekteyiz. Bunun için, her memurun görev yaptığı biriminden/Sosyal Güvenlik Kurumundan;

1- Emekli hizmet süresi ile hangi yaşta emekli olacağını öğrenmesi gerekir.

2- Sigortalı veya Bağ-Kurlu hizmetleri olanlar varsa bu hizmetlerini öğrenmesi gerekir.

3- Emekli olduğunda derecesi, kademesi, ek göstergesinin ne olacağını öğrenmesi gerekir.

4- Emekli olduğunda ne kadar aylık alabilir, ne kadar ikramiye alabilir bu bilgileri de öğrenmesi gerekir.

5- Kurumların da ilgililerin bu taleplerini sağlayacak şekilde gerekli bilgileri vermesi gerektiğini söyleyebiliriz.