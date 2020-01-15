1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Müdürlüğünden menenjitten ölen çocukla ilgili açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü: Ailesi ziyaret edilerek çocuğun bebeklik çağı ve okul aşıları tam olduğu, ailesinin yakın zamanda seyahat öyküsü bulunmadığı öğrenilmiştir
 15 Ocak 2020 18:44
Yazdır
Sağlık Müdürlüğünden menenjitten ölen çocukla ilgili açıklama

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde menenjit tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun, bebeklik çağı ve okul aşılarının tam olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskikızılelma Mahallesi'nde ikamet eden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Hanife Aykut'un (8) 2 Ocak'ta yüksek ateş nedeniyle ailesi tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi acil servisine getirildiği belirtildi.

Hastanın takibi sırasında vücudunda döküntü ve uykuya meyil gelişmesi üzerine "meningokoksemi" ön tanısıyla, izolasyon önlemleri alınarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan muayenesi sonrası izole edilerek menenjit şüphesiyle antibiyotik tedavisi başlanmıştır. Döküntüleri artan hastada solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır. Takibi sırasında multiorgan yetmezliği (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği) gelişmiş olup toraks tüpü takılmış, hemodiyalize başlanmış, ilaç tedavisi uygulanmıştır. Hasta, yoğun bakım ünitesinde takipli iken tüm müdahalelere rağmen 12 Ocak'ta meningokoksemi tanısı ile vefat etmiştir."

Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çocuğun ikamet ettiği köyde saha incelemesi yapıldığı anlatılan açıklamada, "Ailesi ziyaret edilerek çocuğun bebeklik çağı ve okul aşıları tam olduğu, ailesinin yakın zamanda seyahat öyküsü bulunmadığı öğrenilmiştir. Ailede ve köyde yaşayanlara koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanmış ve takipleri halen sürdürülmektedir." denildi.

- Mahalle muhtarı Ulu: "Başka bir vakaya rastlanmadı"

Eskikızılelma Mahallesi Muhtarı Bilgin Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız çocuğunun 1 haftadan fazla yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiğini anımsattı.

Mahalledeki çocukların tedbir amaçlı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürülerek yeniden aşılarının yaptırıldığını söyleyen Ulu, "Büyüklere de hap tedavisi uygulandı. Bu vefatın ardından köyümüzde başka bir vakaya rastlanmadı. Herhangi bir virüs söz konusu değildir. Buna benzer çıkan haberler doğru değildir. Karantina gibi bir durum söz konusu değildir. Mahallemizde normal hayat devam ediyor. Giriş ve çıkışlarda bir sorun yok." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet: Faizli kredinin caiz olduğunu söylemedik
15 Ocak 2020 18:45		 YSK seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı
15 Ocak 2020 17:32
YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak
15 Ocak 2020 16:53		 Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı
15 Ocak 2020 16:49
'3. üniversite türü olan özel üniversite tartışılmalı'
15 Ocak 2020 16:39		 Üniversitede sorular çalındı, ortak ders sınavları iptal edildi
15 Ocak 2020 16:18
Kadının, çekicinin çektiği araçtan düşürülmesine soruşturma
15 Ocak 2020 15:44		 Bakanlıktan 'domuz gribinden ölüm' iddialarına inceleme
15 Ocak 2020 15:20
DSİ'den, KKTC su kesintisi açıklaması
15 Ocak 2020 15:04		 Diyanet'ten 'Sosyal Konut Projesi' fetvası açıklaması
15 Ocak 2020 14:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:56 - DSİ ve TEİAŞ personeline, 4 bin TL'lik koruyucu giyim yardımı19:55 - Öğretmenler, okutulmayan kızların umudu oldu19:51 - Türkiye'nin yüzde 27,3'ü her gün sigara içiyor19:47 - AK Parti'den aday gösterilmedi, seçimi kazandı, yeniden AK Parti'ye katıldı19:43 - İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu19:39 - Türk Metal Sendikası, iş yerlerinde grev kararı aldı19:35 - Meral Akşener, 4 ilçe belediye başkanını kabul etti19:31 - Yabancıya konut satışında 2019 rekoru19:27 - İBB'den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi19:23 - 'Toplu istismar' davasında öğretmene 300 yıl hapis istemi
19:19 - Rabia Naz davasında yeni gelişme: Belirti yok19:15 - Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı19:11 - Uzmanından uyarılar: Beslenmenizi renklendirin19:07 - 18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor19:03 - Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı18:58 - Polis memurunu yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı18:52 - Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü18:50 - İmamoğlu'na tepki için profesör unvanını sildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
YÖK'ten YKS tüyoları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
q bitz 2
proloterapi 1
cengiz imren 1
lgs'de başarısız okul müdürlürine kınama cezası verilmesi 1
psikolojik baskı kurmak 2
ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 5
Tristan da Cunha 2
vikipedi 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 1
kuğu 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam