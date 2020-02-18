Doçentlik kadrosuna atanmayan emeklilikte makam tazminatı alabilir mi?

Emeklilikte makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödeme işlemleri sadece 5434 e tabi memurlar için yapılmaktadır.

5434 e tabi memurların emekliliklerinde makam tazminatı ödenmesi şartları, 5434 sayılı Kanun Ek Madde 68 hükmünde bulunur. Bu hükme göre, emeklilikte makam tazminatı ödenebilmesi için mutlaka makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl görev yapma şartı aranmaktadır. 2 yıl makam tazminatı gösterge rakamları belirlenmiş şekilde görev yapmış olanlar için de ayrıca temsil veya görev tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Hangi görevlere makam tazminatı verileceği, 657 sayılı Kanuna ekli tablolarda gösterilmiştir. Bazı görevler için de kendi özel kanunlarında belirtilmiştir.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununda öğretim elemanı olan Doçentlerin;

Kadro dereceleri 1-3 derece arasında olanların 4800 ek göstergeden yararlanacakları,

Kazanılmış hak aylık dereceleri de birinci derece olmak şartıyla 2000 makam tazminatından yararlanacakları belirlenmiştir.

Yine bu kanunda doçentlerin doçentlik kadrosuna atanma şartları da bulunmaktadır.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Hem 657 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde, hem de kendi özel kanunlarında yer alan makam tazminatı belirlemelerinde mutlaka belirtilen kadroya atanma şartının arandığı görülmektedir.

Atama yapılmayıp sadece unvana veya bitirmiş oldukları okullara göre hem ek gösterge hem de makam tazminatı verilmesi uygulamasının olmadığını görmekteyiz/değerlendirmekteyiz.

Bu bağlamda; sizin mutlaka doçentlik kadrosuna atamanızın yapılması ve en az 2 yıl süre ile görev yapmış olmanız halinde (2 yıllık görev mutlaka doçentlik görevinde olma şartı değildir, makam tazminatlı görevlerde 2 yıl bulunulmuş olması gerekir) emekliliğinizde makam tazminatı alabileceğinizi belirtebiliriz.

Diğer hususlarla ilgili değerlendirme yapmamız mümkün olmayacaktır, bu durumlar tamamen Kurumların uygulaması ile dava açıldığında mahkemelerin vereceği karara göre değişebilir.

Ancak, geçmişe yönelik bir kadro verilmesi durumunda hem görev aylıklarınızın hem de bu sürede doçentlik kadrosunu da kazanmış olmanız nedeniyle emeklilikte 2 yıllık süreyi doldurmuş olursunuz, aksi halde ne zaman doçentlik kadrosuna atamanız yapılır ve bu atama sonrasında da en az 2 yıl görev yapmış olmanız halinde emeklilikte makam tazminatlı bir emekli aylığı alabileceğinizi değerlendirebiliriz.

