Uzman çavuş malulen nasıl emekli olabilir?

2008 yılı Ekim ayından sonra memur olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Uzman çavuşlarda 3269 sayılı Kanun uyarınca memur statüsünde işleme tabi olurlar.

Malullük için mutlaka göreve başlamadan önce malul sayılacak durumda olmamaları gerekir, bu durumun tespiti de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca yapılır. Şayet malullük durumları göreve girmeden önce de olduğunun tespiti halinde malullük şartlarından yararlanamazlar.

Göreve başladıktan sonra malul duruma düşenler için de malullük durumlarının yani çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca karar verilmesi gereklidir. Bu şekilde bir karar verildiğinde de en az 10 yıldan beri sigortalı olup bu süre içerisinde de 1800 gün hizmet süresinin olması gereklidir.

Malullük sigortalılık süresi ve hizmet süresinin tespitinde sigortalı olarak çalışmalar ve memurluk olarak çalışmalar toplamı esas alınır.

Uzman erbaşların sağlık durumlarının değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sağlık Kurulu raporlarının da Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenmesi gerektiğini ve raporların da ilgisine göre "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz", "Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz" veya "Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz" şeklinde karar olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sağlık Kurulu raporlarının da tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden/Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Belirttiğiniz bilgilere göre sigortalılık süresi ve hizmet sürenizde bir eksiklik olmadığı, yani malullük için bu sürelerin yeterli olduğunu belirtebiliriz.

Hareket şeklinizin de sırasıyla;

1- Kurumunuza müracaat ederek hakkınızda sağlık kurulu raporu düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Bu konuda direkt kendiniz tarafından da olsa Kurumunuzun haberi olmak suretiyle sağlık kurulu raporu düzenletme yolunu seçmenizi tavsiye edebiliriz.

2- Bu şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden/Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak olan sağlık kurulu raporunuzun da TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında incelenmesi gerektiğini, daha sonra da bu raporunuzun SGK Sağlık Kuruluna gönderilerek SGK Sağlık Kurulunun vereceği kararı beklemeniz gerektiğini belirtebiliriz.

3- SGK Sağlık Kurulu şayet hakkınızda malul kararı verdiğinde de Kurumunuzun sizi malulen emekliye sevk edip, belgelerinizi Sosyal Güvenlik Kurumuna göndererek emeklilik işlemlerini başlatması gerektiğini belirtebiliriz.