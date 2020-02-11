Beş başlıkta uzman erbaşların emekliliğe dair soruları ve cevaplar

Uzman Erbaşların sosyal güvenlik durumları:

Uzman erbaşların tabi olduğu koşullar, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerinde belirtilmiştir.

Uzman erbaşlar;

5434 sayılı Kanuna tabi olmaktadırlar.

İki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlamaktadırlar ve azami 52 yaşına girdikleri tarihe kadar görev süreleri uzatılabilmektedir.

Değerlendirme: Kadrolu TSK personeli olmamaktadırlar. Yani bu yaşa girdiklerinde görevlerini yapamıyorlar ve TSK ile ilişikleri kesilmektedir. Bu durum uzman erbaşlar için büyük bir sorun olarak görünmektedir.

Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilebilmektedirler. Yani diğer devlet memurları gibi azami 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar görev yapamamaktadırlar. 8 Eylül 1999 öncesi başlayıp kademeli yaş grubuna girenler bu yaş gruplarına kadar, bu tarihten sonra göreve girenler de erkekler 60 yaşını dolduracakları tarihe kadar görev yapabilmektedirler.

Değerlendirme: Uzman erbaşlardan 52 yaş sınırı nedeniyle görevleri sona erenlerden istekli olanlar memurluğa, yani genel idare hizmetleri sınıfındaki memur statüsüne geçebilmektedirler. Bu durum olumlu olmakla beraber olumsuz durumları da ortaya çıkarabilmektedir. Yani memur statüsüne geçenler diğer memurlar gibi azami 65 yaş dolumuna kadar görevde kalamıyorlar, ne zaman emeklilik şartlarını yerine getirirlerse o tarihte emekli edilmektedirler. Ayrıca, uzunca yıllardan TSK personeli olarak görev yapmalarına rağmen TSK personeli olarak emekli olamayıp memur statüsünden emekli olabilmektedirler. Bu durumda olumsuz bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

Memurluğa geçenlere ikramiye ödemesi yapılmamaktadır (16 ncı madde)

Değerlendirme: Memurluğa geçenlere, 3269 sayılı Kanun gereği uzman erbaşlıktan ayrılanlara ödenen tazminat sisteminde tutar ödenmemektedir. Memurluğa geçenlere emekli olduklarında 5434 sayılı Kanun kuralları uyarınca hesaplanan emekli ikramiyesi ödenmektedir. Bu durumda ödenecek tutarlar açısından dezavantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 5/6'sı uygulanmaktadır. Ancak, uygulanacak ek gösterge rakamı 3000 rakamını geçmemektedir.

Değerlendirme: Uzman erbaşlar 1 inci derece 4 üncü kademeye kadar gelmelerine rağmen ek gösterge uygulamasında sınırlama yapılmıştır. Ek göstergede 3600 yerine 3000 ek gösterge verilmiştir. Bu işlem zaman içerisinde yapılmış ve olumlu olduğunu belirtebiliriz, ancak ek gösterge uygulamasında azaltma işleminin kaldırılmasının uygun olacağını değerlendirebiliriz.

Uzman erbaşlar, TSK personeli olduğu için her yıl 3 ay yıpranma payından yararlanmaktadırlar.

Değerlendirme: Yıpranma payı hem hizmet yılını artırmakta, hem de emeklilik yaş gruplarından indirilmektedir. Bu durum genel idare hizmetleri sınıfına geçtiklerinde dahi uygulanan işlem olmaktadır.