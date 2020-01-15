1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler, okutulmayan kızların umudu oldu

Gaziantep Nizip ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin ve Abdulhamit Han Kız İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri, 'kızlar umudunuz umudumuz, geleceğiniz geleceğimiz olsun' sloganıyla köylerdeki kız öğrencilerinin umudu oldu.
 15 Ocak 2020 19:55
Yazdır
Öğretmenler, okutulmayan kızların umudu oldu

Gaziantep Nizip ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin ve Abdulhamit Han Kız İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri, 'kızlar umudunuz umudumuz, geleceğiniz geleceğimiz olsun' sloganıyla köylerdeki kız öğrencilerinin umudu oldu.


Kaymakamın eşi ve genç öğretmenler okutulmayan kızların umudu oldu

Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin, beraberindeki heyetle köy köy gezerek velileri kız çocuklarının okula devam etmesi yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Velilerin okullarda toplanması sağlanarak kızları okutmaları konusunda velilere seminer verildi. Heyetteki rehber öğretmenler de öğrencileri öğrenim hayatlarına devam etmeleri konusunda teşvik edici çalışmalar yaptı.

Projeye sivil toplum örgütleri maddi destekte bulundu

Bulunan maddi destekle köydeki başarılı öğrencilerin sınavlara hazırlanması için materyaller alındı. Köy çocuklarının başarısını artırmaya yönelik deneme sınavları uygulandı. Ayrıca proje dahilinde okutulmayan öğrenci ve velilerine uzman kişilerce pedagojik seminerler verilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler itme kuvvetli LPG'li jet motoru yaptı
15 Ocak 2020 21:06		 İki kadın öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi
15 Ocak 2020 20:51
Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula tatlı dağıttı
15 Ocak 2020 20:46		 Öğretmenin öğrencileri için yardım çağrısına AFAD yanıt verdi
15 Ocak 2020 18:09
Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor
15 Ocak 2020 18:08		 Okula giden şehit çocuklarına jandarma ve polis eşlik ediyor
15 Ocak 2020 11:31
Samsun'da minik öğrenciler 'j' harfini jandarmanın yardımıyla öğrendi
15 Ocak 2020 10:03		 Zeynep öğretmen öğrencilerine ışık oluyor
14 Ocak 2020 21:01
ETÜ Rektörü, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi
14 Ocak 2020 19:01		 Ganalı öğretmen, öğrencilerine İngilizce'yi sevdirdi
13 Ocak 2020 21:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:26 - BDDK'dan 'taksit sınırlandırması' açıklaması21:21 - Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak21:16 - İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası21:11 - Ak Parti'li Turan'dan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki21:06 - Öğrenciler itme kuvvetli LPG'li jet motoru yaptı21:01 - Almanya uyruklu yabancı 3 terörist sınır dışı edildi20:56 - Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti20:51 - İki kadın öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi20:46 - Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula tatlı dağıttı20:41 - Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu
20:36 - İkisi de liseli, ikisi de 16 yaşında! Korku dolu anlar20:31 - Ebru Gündeş 25 milyonluk yalıdan taşınıyor!20:26 - Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı20:21 - OMÜ'de 165 akademisyenin biniş heyecanı20:17 - Bakan Koca, saldırıya uğrayan doktorla görüştü20:13 - Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor20:08 - Kargo gemisi icradan satılacak20:04 - Adana'da hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etme nedeni
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 5
ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 5
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 5
Memurlar.Net 1
katlanmak 8
Hz.Muhammed 2
tüik mucizesi 3
Gösteriş tüketimi 1
35 yaş şiiri 4
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam