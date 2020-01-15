Öğretmenler, okutulmayan kızların umudu oldu
|15 Ocak 2020 19:55
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Gaziantep Nizip ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin ve Abdulhamit Han Kız İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri, 'kızlar umudunuz umudumuz, geleceğiniz geleceğimiz olsun' sloganıyla köylerdeki kız öğrencilerinin umudu oldu.
Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin, beraberindeki heyetle köy köy gezerek velileri kız çocuklarının okula devam etmesi yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Velilerin okullarda toplanması sağlanarak kızları okutmaları konusunda velilere seminer verildi. Heyetteki rehber öğretmenler de öğrencileri öğrenim hayatlarına devam etmeleri konusunda teşvik edici çalışmalar yaptı.
Projeye sivil toplum örgütleri maddi destekte bulundu
Bulunan maddi destekle köydeki başarılı öğrencilerin sınavlara hazırlanması için materyaller alındı. Köy çocuklarının başarısını artırmaya yönelik deneme sınavları uygulandı. Ayrıca proje dahilinde okutulmayan öğrenci ve velilerine uzman kişilerce pedagojik seminerler verilecek.
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