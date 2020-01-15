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Kadir İnanır'dan ikinci kez 'tiyatro' açıklaması

Kadir İnanır, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gitmesi ile ilgili, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" dedi.
 15 Ocak 2020 22:26
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Kadir İnanır'dan ikinci kez 'tiyatro' açıklaması

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gittiği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen usta oyuncu Kadir İnanır yeni bir açıklama yaptı.

"BARIŞ İÇİN ORADAYDIK"

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; İstinyePark'ta objektiflere takılan İnanır'a yaşanılanlarla ilgili bir değerlendirmesi olup olmadığı soruldu. Usta oyuncu, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" diyerek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı "Devran" kitabının öyküleri, oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından okuma tiyatrosu olarak sahneye taşınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kastamonu'da katıldığı bir programda, tiyatroyu izleyenleri eleştirmişti. Soylu, tiyatroya giden sanatçı Kadir İnanır'ı hedefine koyarak, "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi" ifadesini kullanmıştı.

Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Sözcü
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