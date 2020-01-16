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Kamuya 15 bin işçi alınacak, yarısı Suriyeli

İŞKUR başlatmaya hazırlandığı bir proje ile kamuda 15 bin kişiyi istihdam edecek. İYİ PARTİ vekili Ümit Özdağ'ın dile getirdiği iddiaya göre, istihdam edilecek olanların 7 bin 400'ü Suriyeli olacak
 16 Ocak 2020 07:40
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Kamuya 15 bin işçi alınacak, yarısı Suriyeli

İŞKUR başlatmaya hazırlandığı bir proje ile 7 bin 400 Suriyeliye kamuda istihdam imkanı sağlayacak. Bu projeden ayrıca aynı sayıda Türk vatandaşı da yararlanacak. Söz konusu proje, detayları ve projeye ilişkin İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın açıklamaları.

Türkiye İş Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Bankası ortak bir istihdam projesinde buluşuyorlar.

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi adıyla başlatılacak proje ile Suriyeliler ile Türk vatandaşlarına kamuda iş imkanı sağlanacak. Belirli bir süre devam edecek projeye dair detayları İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya aktardı.

7 BİN 400 SURİYELİ KAMUDA İŞE ALINACAK

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi kapsamında açılış toplantısı gerçekleştirildi. Ankara'da organize edilen toplantı kapsamında proje hakkında bilgi verildi. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya yapmış olğu konuşmasında söz konusu proje için tüm hazırlık evrelerinin tamamlandığını duyurdu. Bu proje ile 14 bin 800 personel alınacağını ifade eden Cafer Uzunkaya bu sayının 7 bin 400'ünün Türk vatandaşı, 7 bin 400'ünün ise Suriyelilerden oluşacağını ifade etti.

Projenin bazı pilot şehirler için hayata geçirleceği bilgisini veren Cafer Uzunkaya Suriyelilerin bulunduğu İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bu programın etkin şekilde uygulanacağını söyledi. 30 ay sürecek ve 2021 yılında sona erecek proje ile katılımcılara dil eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ İSTİFADE EDECEK'

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya projeye dair açıklamasında, İŞKUR tarafından sunulan işbaşı eğitim programlarından, mesleki eğitim kurslarından, girişimcilik eğitim programlarından bir yıl içinde 500 bin kişinin faydalandığını ifade ederek konuya bağlantılı olarak şu ifadeleri kullandı.

"2017'de İşbaşı Eğitim Programlarımıza katılanların yüzde 91,6'sı bir yıldan uzun süredir istihdamdadır. Yani her yüz kişiden 92'si bir yıldan daha uzun süre istihdamda kalmaktadır. Kurumumuz, çok önemsediği İstihdam Destek Projesini maksadına uygun şekilde gerçekleştirecektir. Hem Suriyeli kardeşlerimizin hem de Türk vatandaşlarımızın bu projeden istifade etmesini sağlayacağız."
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