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Vatandaşı yanıltana 2.7 milyon TL ceza

İnternetteki indirim kampanyalarına için vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. 166 indirim kampanyasında mevzuata aykırılık tespit edilerek 2.7 milyon TL idari para cezası uygulandı.
 16 Ocak 2020 08:35
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Vatandaşı yanıltana 2.7 milyon TL ceza


İnternet sitelerinin; "Cazip indirim", "Efsane fırsat", "Alışveriş çılgınlığı" sloganlarıyla düzenlediği indirimlere ilişkin vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Reklam Kurulu'na son iki yıla yapılan şikayetlerde, "tanıtımı yapılan ürünlerin stoklarda bulunmaması nedeniyle alışverişin iptal edilmesi", "kampanya ürününün fiyatının gerçeğe aykırı olması", "vaat edilen indirim oranlarının uygulanmaması" konusu öne çıktı. Reklam Kurulu'nca 166 indirim kampanyasında mevzuata aykırılık tespit edilerek toplam 2 milyon 722 bin 713 TL idari para cezası uygulandı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "Çılgın cuma", "Efsane cuma", "Şahane cuma" sloganlarıyla düzenlenen kampanyalara değinerek, "İndirimlerin bir bölümü aldatıcı nitelik taşımaktadır. Vatandaşlarımız fiyatların önce yukarı sonra aşağı çekilmesi ya da satılan ürünün gramajının düşürülmesi gibi hilelerle karşılaşmaktadır. Bu tür uygulamalarla vatandaşlarımız borç altına girmekte ve piyasa rekabet koşulları da zarar görmektedir. Özellikle küçük esnaf bu tür kampanyalarla rekabet edememektedir" dedi.

KURUL DENETİMDE

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre Pekcan, yanıtında, Reklam Kurulu'nun gerek internet gerekse diğer mecralar üzerinden yayınlanan reklamları denetlediğini belirterek, "İndirimli satışlara yönelik olarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemeler, temel olarak tüketicilerin bilgi ve tecrübe noksanlıklarının istismar edilmesi ve bu yolla tüketicilere yanıltıcı ve aldatıcı bilgi verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Pekcan'ın verdiği bilgiye göre, son 2 yıla ait Reklam Kurulu toplantı tutanaklarından yapılan değerlendirme neticesinde Reklam Kurulu'na yapılan başvurularında şu konular öne çıktı:

  • - İnternet üzerinden gerçekleştirilen indirimli satış kampanyaları kapsamında tanıtımı yapılan ürünlerin stoklarda bulunmaması nedeniyle veya diğer gerekçelerle iptal edilmesi.
  • - Tanıtımı yapılan ürünlerin fiyatlarının gerçeğe aykırı olarak sunulması ya da tanıtımlarda tüketiciler nezdinde anlam karışıklığına neden olabilecek ifadelerin kullanılması.
  • - Vaat edilen indirim oranlarının uygulanmaması.
  • - İndirim kampanyaları kapsamında mevzuatla belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

1.4 MİLYAR İLE REKOR KIRILDI

Öte yandan Bankalararası Kart Merkezi, 29 Kasım 2019 Cuma gününe denk gelen alışveriş festivalinde 4.7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleştiğini, internetten kartlı ödemelerin ise 1.4 milyar TL ile rekor kırdığını açıklamıştı.

166 KAMPANYA MEVZUATA AYKIRI

Pekcan, Reklam Kurulu'nca 166 indirim kampanyasında mevzuata aykırılık tespit edildiğini, toplam 2 milyon 722 bin 713 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, "Reklam Kurulu mevzuata aykırı eylemlerin denetimi konusunda faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan mevzuat ile tüketicilere getirilen korumanın gerek denetimini gerekse uygulamasının kolaylaştırılması amacıyla öncelikle bu denetimlerin odağında bulunan firmalarla bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Konuya özgü olarak Ekim 2019 tarihi içerisinde gerek internet üzerinden gerekse perakende satış yapan firmalara bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Tüketicilerin bilgilendirilmesi amacına yönelik olarak ise indirim kampanyalarının düzenlendiği dönemlerde basın duyuruları hazırlanmaktadır."
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