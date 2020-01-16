Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
|16 Ocak 2020 10:25
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Akşam gazetesinde yer alan habere göre
Yaklaşık 3 haftadır Galatasaray gündeminde yer alan ve Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında gerginliğe yol açtığı iddia edilen Arda Turan sarı kırmızılı kulübe geri döndü.
ARDA TURAN GALATASARAY'DA
Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra çalışmalarına profesyonel antrenörlerle birlikte tek başına devam eden Arda Turan için Fatih Terim'in yönetime 'Kadromda görmek istiyorum' raporu verdiği öğrenilirken, Mustafa Cengiz'in bu rapor doğrultusunda hareket ettiği ve Abdurrahim Albayrak'ın da araya girmesiyle transferin sonlandığı belirtildi. Galatasaray'dan herhangi bir ücret talep etmeyen 32 yaşındaki orta sahanın boş mukaveleye imza atacağı ifade edilirken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı kaydedildi.
GALATASARAY'DA BEDAVAYA OYNAYACAK
2 gün önce Mino Raiola'ya telefon açıp 'bana takım bul' dediği yazılıp çizilen Arda Turan sosyal medya hesabından bu haberi yalanlarken, milli oyuncunun 'tek menajerim Ahmet Bulut'tur' ifadeleri dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde TM Dijital Haber Merkezi'ne açıklama yapan Menajer Bulut, Arda Turan transferi için 'Eğer Galatasaray'a gelirse para almadan bedavaya oynayacak' sözlerini sarfetmişti.
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