Fabrika çıkışlı LPG'li araç avantajları

LPG, kolay depolanabilir ve taşınabilir olması nedeniyle günümüzde tüm dünyada en çok tüketilen yakıtlardan biri olarak sayılıyor. Bu yakıtı tipine sahip modeller, genelde toplam sahip olma maliyeti avantajları nedeniyle tercih ediliyor. Ancak fabrika çıkışlı LPG'li araçlar aracılığıyla otomobil tutkunları birçok avantajdan daha yararlanma imkanı buluyor. İşte bu avantajların en önemlileri:

Muayene Zorunluluğu Bulunmuyor

LPG'li araç muayene prosedürleri, 2004 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında oldukça sıkı bir biçimde yürütülüyor. Muayene sırasında özellikle sonradan likit petrol gazlı yakıt sistemine geçiş yapılmış araçlarda montaj ve sızdırmazlık gibi konular üzerinde duruluyor. Fabrika çıkışlı LPG'li araçlar içinse alındıktan sonra muayene zorunluluğu bulunmuyor. Çünkü araca sistemin entegre edilmesi ile ilgili tüm süreçler büyük bir özenle ve yasal mevzuatlar dahilinde gerçekleştiriliyor.

Düşük Yakıt Maliyeti ile Bütçe Dostu Profil

Otomobil tutkunları tarafından LPG'li araçların tercih edilmesinde, düşük yakıt maliyetleri en önemli rolü oynuyor. Dacia'nın beğeninize sunduğu fabrika çıkışlı LPG'li modeller, benzinli ve dizel otomobillere göre %40 oranında maliyet avantajı sağlıyor. Özellikle kurşunsuz benzinin litre fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum toplam maliyetin de düşmesine neden oluyor. Haliyle araç sahipleri, konforlu yolculuk deneyimini çok daha makul ücretler ödeyerek yaşayabiliyor.

Tüm Sistem Üretici Garantisi Kapsamında

Montaj sırasında kullanılan parçaların nasıl bir garanti kapsamında oldukları, araçlarına sonradan LPG yakıt sistemi taktıran sürücülerin zihinlerini meşgul eden en önemli soruların başında geliyor. Dacia'nın ECO-G LPG teknolojisine sahip fabrika çıkışlı modellere sahip otomobil tutkunları ise üretici garantisi kapsamında karşılaştıkları tüm sorunlara anında ve eksiksiz çözümler bulabiliyor. Dolayısıyla tercih haklarını bu yönde kullanan bireyler, yetkili servis güvencesi altında otomobilleriyle çıkacakları yolculuğun keyfini sürüyor.

Yakıt Sisteminin Üretiminde Güvenlik Ön Planda

Fabrika çıkışlı LPG'li araçlar, muayene ve düşük yakıt tüketimlerine ek olarak güvenlikleriyle de ön plana çıkıyor. Dacia'nın da modellerinde yer verdiği Landirenzo gibi üreticilere ait LPG kitleri başta yakıt tankı olmak üzere sistemin birçok ünitesinin yapımında kaliteli malzeme ve işçiliğe önem veriyor. Bu doğrultuda yakıt tankları geleneksel tiptekilerden 6 kat daha kalın çelik kullanılarak üretiliyor. Elektro valf, gaz limit sistemi ve basınç kontrol gibi detaylarla sistemin güvenliği maksimum seviyeye çıkartılıyor.

Düşük Emisyon Oranlarıyla Çevreci Yapıda

Tüm avantajlarına ek olarak LPG'li araçları tercih ederek çevrenin korunmasına katkı yapabileceğinizi biliyor musunuz? Zaten Dacia'nın modellerinde yer verdiği teknolojinin adı olan ECO-G, LPG'nin düşük emisyon oranları sayesinde çevre dostu yakıt türleri arasında sayılmasına vurgu yapıyor. Likit petrol gazı ile çalışan motorlar, benzinli ve dizel modellere göre %10 daha az karbondioksit salınımı gerçekleştiriyor.