Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sayılarıyla ilgili konuşurken "Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite?' Onların tespiti de doğru olabilir" dedi.
|16 Ocak 2020 13:42
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinedeki tüm bakanlar, 2019 yılı değerlendirme toplantısı için kameralar karşısına geçti.
Erdoğan, bu toplantıların 6 ayda bir yapılacağını söyledi.
Değerlendirmelerine eğitimle ilgili başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sayısının 207'ye, üniversite öğrenci sayısının ise 1.6 milyondan 8 milyona çıktığını söyledi.
"ONLARIN TESPİTİ DE DOĞRU OLABİLİR"
Erdoğan, üniversite yapımlarının ardından gelen eğitimde kalite eleştirilerine de hak verdi ve "Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite?' Onların tespiti de doğru olabilir." ifadelerini kullandı.
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