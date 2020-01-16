MB'nin faiz kararına Dolar'ın tepkisi
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL, bankalararası piyasada 5,84 seviyesine geriledi. BIST 100 endeksi ise 122.100 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
|16 Ocak 2020 15:17
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde 11,25'e çekti.
Kararın ardından dolar/TL, bankalararası piyasada 5,84 seviyesine geriledi.
Euro/TL ise 6,52'den işlem görüyor.
BORSADA YENİ ZİRVE
BIST 100 endeksi 122.100 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güne yükselişle başlayan ve tarihi zirve olan 122.482,43 puanı gören BIST 100 endeksi, 122.000 puanın üzerinde dengelendi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren uzmanlar, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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