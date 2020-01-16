Bakan Soylu, burnundan ameliyat oldu

DİYANET, İNTİBAK BÜLTENİNİ GÜNCELLEDİ Alanında iki rehberden biri olan Diyanet İşleri Başkanlığının Terfi, İntibak Ve Hizmet Birleştirme İşlemlerine İlişkin Rehberi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı tarafından güncellenerek yayına sunuldu