10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran babaya gözaltı
|16 Ocak 2020 19:15
|Yazdır
Konya'dan Ankara'ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen Hüseyin Akbayır (46) Ankara'da gözaltına alındı. Hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılan Akbayır, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi.
10 yaşındaki çocuğun merkez Selçuklu ilçesinde TIR kullanırken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyaya paylaşılması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Trafik Denetleme Sube Mudurlugu ekipleri kısa süre içerisinde aracı ve sürücünü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında TIR'ın Konya'dan Golbası yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Golbası İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi. Hüseyin Akbayır uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Akbayır hakkında idari para cezası uygulanıp, adli soruşturma başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından çekildiği öğrenilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Akbayır, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi. Akbayır, sosyal medyadaki görüntülerin 1,5 yıl önce çekildiğini ileri sürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beraat etmişti, hakkında yakalama kararı çıkarıldı
15 Ocak 2020 23:11
|'Toplu istismar' davasında öğretmene 300 yıl hapis istemi
15 Ocak 2020 19:23
|Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi
14 Ocak 2020 20:14
|59 ilde uyuşturucu operasyonu: 703 şüpheli yakalandı
14 Ocak 2020 19:45
|Tutuklanan Süryani rahip Bileçen için tahliye kararı
14 Ocak 2020 19:17
|Ankara'daki YHT kazasında 2 sanığa tahliye kararı
13 Ocak 2020 21:46
|YHT kazası davası sanıkları, hakim karşısına çıkacak
12 Ocak 2020 21:33
|Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaasını verdi
12 Ocak 2020 18:26
|Altınlarla kaçan 'firari gelin' yakalandı
11 Ocak 2020 20:00
|İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı
11 Ocak 2020 15:44